Będą nowe perony w Żerkowie i Radlinie

Przebudowane perony w Żerkowie i Radlinie zapewnią wyższy komfort podróży oraz zwiększą dostęp do kolei na linii między Jarocinem a Wrześnią

REKLAMA

Perony w Żerkowie i Radlinie czeka przebudowa, z rezultatów której podróżni będą korzystać w połowie 2024 r.

Zmodernizowane perony będą wyższe i długie na 150 m.

Dla podróżnych przewidziano m.in. nowe wiaty, ławki i jasne, ekologiczne oświetlenie LED.

Platformy będą wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię. Ułożone zostaną także ścieżki naprowadzające z wypukłą, wyczuwalną fakturą.

Przebudowane perony w Żerkowie i Radlinie zapewnią wyższy komfort podróży oraz zwiększą dostęp do kolei na linii między Jarocinem a Wrześnią. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przygotowanie dokumentacji wraz z realizacją prac za łącznie ok. 7,5 mln zł w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Podróżni zyskają lepsze warunki w poł. 2024 r.

Przebudowane perony na stacji Żerków i przystanku Radlin zapewnią dogodniejsze warunki podróży na wielkopolskim odcinku linii Oleśnica - Chojnice (nr 281). Zapewniony będzie oczekiwany komfort i dogodniejsze warunki. Pasażerowie wygodniej wsiądą do pociągów m.in. w stronę Gniezna i Wrześni lub Jarocina i Krotoszyna.

Tak obecnie wygląda peron w Radlinie, fot. Katarzyna Kubiak, mat. PKP PLK

Zmodernizowane perony będą wyższe – ułatwią korzystanie z pociągów także osobom mającym trudności z poruszaniem się. Dla podróżnych przewidziano m.in. nowe wiaty, ławki i jasne, ekologiczne oświetlenie LED. Dobrą informację zapewni czytelne oznakowanie, a także przeszklone gabloty z rozkładem jazdy i przydatnymi komunikatami. Długie na 150 m platformy będą wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię. Z myślą o osobach niewidomych ułożone zostaną ścieżki naprowadzające z wypukłą, wyczuwalną fakturą.

Dogodną drogę na pociąg zapewni nowa nawierzchnia i wygrodzenia na dojściach do peronów, a w Radlinie – dla większego bezpieczeństwa – peron znajdujący się obecnie między torami zmieni lokalizację i powstanie przy torze prowadzącym w stronę Jarocina.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na realizację zadania „Modernizacja peronów na odcinku Jarocin – Żerków na linii kolejowej nr 281” z wykonawcą – ZRK DOM Sp. z o.o. Prace będą prowadzone w formule „projektuj i buduj” za łącznie ok. 7,5 mln zł (wartość prac w Żerkowie to ok. 3,8 mln zł, a w Radlinie ok. 3,7 mln zł). Planowane od września br. roboty budowlane zostaną ujęte w rozkładzie jazdy i uwzględnią ruch kolejowy. Zakończenie prac na peronach nr 1 w obu lokalizacjach przewidywane jest obecnie do końca br., natomiast na sąsiednich platformach – wraz z zakończeniem wszystkich robót – w maju 2024 r.