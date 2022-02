Będzie kolejny woonerf w Łodzi

Ulice na łódzkim Starym Polesiu zamieniają się w zielone woonerfy. Miasto szuka właśnie wykonawcy kolejnego odcinka ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.

Zielone Polesie to nazwa programu zazieleniania ulic na Starym Polesiu. To osiedle, na którym podczas dynamicznego rozwoju na przełomie XIX i XX w. nie pomyślano o wytyczeniu parków. Dzisiaj ten deficyt zieleni mają częściowo pokryć zielone ulice, których co roku przybywa na osiedlu.

Dotychczas udało się przebudować odcinki ulic: Wólczańskiej, 1 Maja, Pogonowskiego, gdzie powstał najdłuższy w kraju woonerf, Lipowej i Strzelców Kaniowskich. Wiosną powinny zostać oddane do użytku odcinki Lipowej, Próchnika i Strzelców. A na tej ostatniej ulicy miasto szuka właśnie wykonawcy przebudowy kolejnego fragmentu, od ul Zielonej do ul. 6 Sierpnia.

– Jako pierwszy przebudowaliśmy odcinek od ul. Więckowskiego do ul. 1 Maja. W marcu oddamy do użytkowania kolejny, do ulicy Zielonej i szukamy wykonawcy następnej części, tym razem do ulicy 6 Sierpnia. Jeszcze w lutym powinnyśmy poznać oferty firm. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, w wakacje rozpoczniemy prace budowlane – mówi Marcin Sośnierz, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Jak się zmieni ul. Strzelców Kaniowskich?

Nawierzchnia ulic i chodników wykonana zostanie z kostki, pojawi się nowe oświetlenie i zjazdy do posesji. Wykonawca wymieni też instalacje i wykona odwodnienie. Nie zabraknie nowej zieleni i stylowych elementów małej architektury. Ustawione zostaną nowe ławki, siedziska i stojaki na rowery.

Na ulicy przybędzie siedem kasztanowców i jedna robinia. Dodatkowo wykonawca nasadzi kilka tysięcy krzewów.

Projekt przebudowy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich powstał we współpracy z mieszkańcami osiedla, którzy zaproponowali najbardziej odpowiadające im rozwiązania.