Będzie nowa trasa tramwajowa w Warszawie! Połączy ul. Puławską i al. Niepodległości

Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Balzola na wykonanie trasy tramwajowej na ul. Rakowieckiej. Tramwaje powrócą tu po ponad 50 latach.

REKLAMA

Niebawem ruszy budowa trasy tramwajowej na ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na wykonanie prac z firmą Balzola.

Tramwaj na Rakowieckiej pozwoli dojechać do stacji metra Pole Mokotowskie i połączy Puławską z al. Niepodległości.

Na Rakowieckiej będą zielone tory z rozchodnikiem, a ich długość wyniesie około 500 metrów.

Koszt inwestycji to 63,8 mln złotych netto.

Coraz bliżej do realizacji trasy tramwajowej na ul. Rakowieckiej w Warszawie. To niedługa trasa, ale wiele zmieni w codziennych dojazdach do centrum. Tramwaj na Rakowieckiej pozwoli dojechać do stacji metra Pole Mokotowskie i połączy Puławską z al. Niepodległości. A to oznacza, że do kolejnych miejsc w stolicy będzie można dojechać tramwajem. Przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z Dolnej – mniej niż 10 minut.

Tramwaje Warszawskie zbudują około 1000 metrów nowych torów na Rakowieckiej między Puławską a Aleją Niepodległości. Przebudują także skrzyżowanie przy Alei Niepodległości. Tory na tej ulicy pobiegną jej północną stroną i zajmą część obecnej jezdni. Do dyspozycji kierowców będzie dwukierunkowa jezdnia o szerokości około 6 metrów po południowej stronie. Ulica nabierze kameralnego charakteru i będzie przypominać drugą część Rakowieckiej, między al. Niepodległości a Wołoską, gdzie jeżdżą tramwaje. Prace obejmą też przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem. Powstaną też cztery nowe perony tramwajowe. Nowa trasa będzie wymagała zasilania tramwajów w energię elektryczną i dlatego zostanie zmodernizowana podstacja trakcyjna przy Wiśniowej. Przebudowana zostanie też infrastruktura podziemna jak, instalacje elektryczne, sieć gazowa, wodociąg i kanalizacja.

Zielone tory, nowe drzewa

Na Rakowieckiej będą zielone tory z rozchodnikiem, a ich długość wyniesie około 500 metrów. To będą kolejne takie tory w stolicy – jest ich już ponad 31 km. Zaplanowano też zasadzenie 39 dużych drzew w tzw. standardzie warszawskim, co oznacza, że w momencie zasadzenia będą miały obwód pnia 25 cm. Wysokość nowych drzew to 5 metrów, co oznacza że będą sięgać drugiego piętra. Sadzenie drzew wzdłuż torów tramwajowych staje się już stołecznym standardem. Oprócz drzew zostanie zasadzonych ponad 900 krzewów i ponad 3000 bylin, traw i cebulek kwiatowych.

Tory, dokładnie na tym samym odcinku, także na północnej części ulicy, istniały między 1927 a 1967 rokiem, fot. mat. pras.

Koszty, terminy, wykonawca

Nową trasę tramwajową zbuduje firma Balzola. Koszt inwestycji to 63,8 mln złotych netto. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na budowę nowej trasy. Pierwsze 5 miesięcy wykonawca poświęci na przygotowanie projektów wykonawczych na podstawie przygotowanych wcześniej projektów budowlanych i pozyskanej decyzji ZRID – Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Potem będzie mogła rozpocząć się budowa.

Tu już kiedyś był tramwaj

Tak jak w przypadku powstające trasy do Wilanowa i na Kasprzaka, tramwaj na Rakowieckiej istniał już wcześniej. Tory, dokładnie na tym samym odcinku, także na północnej części ulicy, istniały między 1927 a 1967 rokiem. Pięć linii tramwajowych jadących po Rakowieckiej tym odcinku zostało zastąpionych autobusami. Lata 60. i 70. nie były dobrym czasem dla tramwajów w stolicy. Wiele tras w Warszawie zlikwidowano uważając, że rozwiąże to problem zakorkowania ulic. To już przeszłość a światowym trendem jest budowa tramwajów. Od 1985 roku liczba miast na świecie, gdzie są tramwaje zwiększyła się z 250 do ponad 400.