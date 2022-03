Będzie nowy przystanek kolejowy w Mirkowie

Mieszkańcy Mirkowa zyskają dostęp do kolei na linii do Wrocławia i w kierunku Oleśnicy . Na stacji Mirków wybudowane zostaną dwa oświetlone perony dostosowane do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. już podpisały umowę z wykonawcą prac.

Mieszkańcy Mirkowa zyskają dostęp do kolei na linii do Wrocławia i w kierunku Oleśnicy (linia nr 143). Nowy przystanek będzie między stacjami Wrocław Psie Pole i Długołęka przy ulicy Kiełczowskiej. Dojazd z Wrocławia Głównego do Mirkowa będzie poniżej 25 min. Obecnie w tym czasie dojeżdżamy pociągiem ze stolicy Dolnego Śląska do Długołęki – pierwszej stacji za lokalizacją nowego przystanku. Codziennie przez Mirków przejeżdża 60 pociągów regionalnych.

Na stacji Mirków wybudowane zostaną dwa perony. Przewidziano oświetlenie, które zapewni wygodne podróże po zmroku. Na peronach staną wiaty i ławki. Będzie oznakowanie i gabloty z rozkładami jazdy. Dojście do peronu zostanie zaprojektowane z myślą o potrzebach osób mających ograniczone możliwości poruszania się - planowane są pochylnie od pobliskiego przejazdu. Prace na przystanku Mirków obejmą również przejazd kolejowo-drogowy oraz niezbędny zakres przebudowy sieci trakcyjnej i odwodnienie.

Wartość zadania, realizowanego w trybie projektuj i buduj to blisko 4,8 mln zł netto. Z nowego przystanku pasażerowie będą mogli skorzystać na koniec 2023 roku. Wykonawcą inwestycji jest INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k.

Na Dolnym Śląsku z rządowego Programu Przystankowego, poza Mirowem, już podpisano umowy na budowę przystanków: Szklarska Poręba Średnia, Świdnica Zawiszów, Legnickie Pole, Boguszów-Gorce Dzikowiec. Przewidziane jest podpisanie umów na budowę przystanku w Oławie i przebudowę peronu w Ścinawie.

Inwestycja realizowana jest z „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.