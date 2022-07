Będzie więcej zielonych wiat w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy zdecydowali: w mieście będzie więcej zielonych wiat przystankowych! Cztery projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2023 dotyczące Warszawskiego Transportu Publicznego zostały wybrane przez mieszkańców stolicy. Wszystkie dotyczą wiat.

Warszawiacy i warszawianki do realizacji na 2023 r. wybrali łącznie 326 projektów kosztujących ponad 101 mln złotych.

Cztery z nich są „komunikacyjne” i za ich realizację będzie odpowiedzialny Zarząd Transportu Miejskiego.

Wszystkie dotyczą wiat przystankowych – zazielenienia dachów lub postawienia nowych zadaszeń.

Zielony Targówek

Aż 26 zielonych dywanów ma się pojawić na Targówku. Projekt „Zielone przystanki autobusowe na Targówku” zakłada wyłożenie rozchodnikiem dachów wiat na przystankach: Młodzieńcza (01, 02, 03, 04), Bohuszewiczówny (01 i 02), Przy Grodzisku (01 i 02), Chodecka (01 i 02), DKS Targówek (01 i 02), Lusińska (01), Handlowa (01), Rembielińska (01 i 02), Malborska (01 i 02), Szpital Bródnowski (03 i 04), CH Targówek (01 i 03), Łojewska (01), Metro Trocka (01, 03 i 06).

Realizacja projektu „Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie” oznacza wymianę dwóch wiat przystankowych na takie, które będą miały dachy pokryte rozchodnikiem. To przystanki Rembertów-Ratusz 01 oraz Rembertów-Akademia 01. Wiaty trzeba wymienić, bo te które są dziś, nie utrzymają większego obciążenia dachu.

Z kolei na Ursynowie mieszkańcy chcieliby zazielenić osiem wiat w ramach projektu „Łąki na przystankach”. Są to przystanki przy metrze Natolin i Imielin: Metro Natolin (01, 02, 03, 04), Metro Imielin (01, 02) oraz Polinezyjska 03 i Lanciego 01.

Nowe wiaty staną też na Bemowie(projekt „By nie moknąć na przystankach – wiaty autobusowe”). W tym przypadku chodzi o przystanki przy ulicy Obrońców Tobruku (Osiedle Leśne 01 i 02 oraz Fort Bema 01 i 02) – dziś nie ma przy nich zadaszeń. Wiaty będą wyposażone w instalację fotowoltaiczną i zielone dachy, a przeszklenia zostaną odpowiednio oznakowane, żeby nie rozbijały się o nie ptaki.

Roślina do miasta

Obsadzanie wiat przystankowych roślinnością pomaga dbać o czystość powietrza. Rozchodnik ogranicza zapylenie powietrza o ok. 15-20 proc. i pochłania rocznie 7,3 kg dwutlenku węgla. W upalne dni obniża temperaturę pod dachem o 3-5 stopni Celsjusza, a w czasie deszczu magazynuje nawet 150 litrów wody, co przyczynia się do tak bardzo pożądanej retencji wody opadowej. Rozchodnik dzięki długiemu okresowi kwitnienia sprzyja także owadom. I jest łatwy w utrzymaniu – dobrze znosi wahania temperatury od ujemnej w zimie do kilkudziesięciu stopni „na plusie” latem, deszcze, śnieg, ale też okresy suszy. Jest on niemal bezobsługowy – nie wymaga podlewania i nawożenia, a długo wygląda świeżo i estetycznie.

Głosowanie na pomysły zgłoszone w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego trwało od 15 do 30 czerwca. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 1327 propozycji: 1189 dzielnicowych i 138 ogólnomiejskich. Łącznie udział w głosowaniu wzięło 88 861 osób (więcej kobiet niż mężczyzn), a aż 99 proc. głosów zostało oddanych drogą elektroniczną.