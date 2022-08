Bernardyńska we Wrocławiu będzie flagową inwestycją dla Toscom Development. Do współpracy zaproszono Zbigniewa Maćkowa

Przy Muzeum Architektury we Wrocławiu trwają prace wykonawcze związane z flagową inwestycją Toscom Development. Inwestor do współpracy przy Bernardyńskiej zaprosił architekta Zbigniewa Maćkowa.

W zabytkowej części Wrocławia, nazywanej w XIV wieku Nowym Miastem, powstaje flagowy projekt Toscom Development: Bernardyńska.

Architektura inwestycji nawiązuje do estetyki dawnego zespołu poklasztornego, z kolei klinkierowa elewacja odwołuje się do kontekstu budynku dawnego Okręgowego Urzędu Pocztowego.

Za architekturę inwestycji odpowiada Zbigniew Maćków.

Po rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku pracach przygotowawczych, w 2022 ruszyło wykonywanie ścianki szczelinowej.

Nad całością prac czuwa ciągły nadzór archeologiczny – miejsce to stanowiło bowiem teren średniowiecznej, wrocławskiej fosy.

Prace przygotowawcze na placu budowy Bernardyńskiej, mające na celu ustabilizowanie terenu, rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku. Z początkiem 2022, generalny wykonawca inwestycji - firma Vista Construction – zaczęła kolejny etap budowy, czyli wykonywanie ścianki szczelinowej, stanowiącej zabezpieczenie wykopu, jak i ściany zewnętrzne dwupoziomowego garażu. W tym czasie nad całością prac czuwał ciągły nadzór archeologiczny, gdyż miejsce budowy stanowiło teren średniowiecznej, wrocławskiej fosy.

Architektura inwestycji nawiązuje do estetyki dawnego zespołu poklasztornego, z kolei klinkierowa elewacja odwołuje się do kontekstu budynku dawnego Okręgowego Urzędu Pocztowego, fot. Toscom

O inwestycji opowiada Zbigniew Maćków, architekt z Maćków Pracownia Projektowa, odpowiedzialny za projekt.

- Projekt zakłada dwa poziomy garażu. Podczas prac, z wykopu musieliśmy się pozbyć wód gruntowych – znajdowały się one 3,5 – 4m od poziomu terenu, a wykop był realizowany do 9 metrów w przegłębianiach. Ścianka szczelinowa jest zabezpieczeniem wykopu i również traktowana jest jako ściany zewnętrzne garażu. To zabezpieczenie jest szczególnie ważne ze względu na pompowanie wody. Dzięki temu nie spompowywujemy wody spod okolicznych budynków, co jest szczególnie ważne z racji okolicznych budynków zabytkowych – w tym Muzeum Architektury i kościoła – wyjaśnia Sławomir Pastor, kierownik budowy inwestycji Bernardyńska.

Na placu budowy pracują dwa żurawie budowlane oraz około 40 osób. Do końca lipca 2022 roku został zakończony poziom -2 podziemnego garażu łącznie ze stropem. Obecnie trwają prace nad ścianami i słupami poziomu -1. Według harmonogramu, prace żelbetowe poziomu -1 potrwają do końca sierpnia bieżącego roku, a całość budowy przebiega bez większych opóźnień.

Wartość dla pokoleń

W ten sposób w sercu Wrocławia powstaje miejsce absolutnie wyjątkowe, które obejmować będzie lokale handlowo-usługowe oraz mieszkania od 30 metrowych lokali typu studio do 200-metrowych penthousów o wyjątkowej wysokości - zaczynającej się od 275 cm a kończącej na 340 cm. Inwestycja cieszy się już teraz bardzo dużym zainteresowaniem. Jak mówi Tomasz Szychliński, prezes zarządu Toscom Development, zapotrzebowanie na takie nieruchomości wiąże się z rosnącymi wymaganiami zamożnego klienta, związanymi z pewnego rodzaju otwartością na konsumowanie swojego sukcesu i chęcią podnoszenia jakości życia.

Wkomponowana w historyczną zabudowę inwestycja Bernardyńska już wkrótce stworzy w sąsiedztwie Muzeum Architektury, Placu Dominikańskiego i Rynku przestrzeń unikalną. Tuż za głównymi podwojami mieszkańców witać będzie okazałe, 100-metrowe, reprezentacyjne lobby, o imponującej wysokości 8 metrów.

Wnętrze najnowszej inwestycji Toscom zaskoczy designem, fot. Toscom

Poszerzone portale wejściowe do mieszkań, wyciszone korytarze i wykonywane na indywidualne zamówienie drewniane drzwi to elementy, które – dopełnione designerskim wykończeniem klatek schodowych, grafikami na ścianach, wielkoformatowymi płytami ceramicznymi na podłodze i drewnianymi lamelowymi portalami wind – stworzą atmosferę przestrzeni o najwyższej klasie. Z myślą o tych mieszkańcach, którzy pragną w komfortowych warunkach i spokoju pracować lub spotkać się z kontrahentami, zostanie przygotowana przestrzeń coworkingowa z systemem rezerwacji. Na poziomie -1 oraz -2 zaprojektowana została strefa sportu i relaksu – z nowoczesnym, pełnowymiarowym, profesjonalnym kortem do squash i siłownią, a także relaksacyjną strefą SPA, obejmująca dwie duże sauny, jacuzzi, oraz pokoje do masażu i jogi. Komfort przebywania w budynku zapewnią dodatkowo klimatyzowane wnętrza.