Bezpieczne w dyskretny sposób. Takie będą hotele ery post-covid

Jak pandemia koronawirusa odmieni przestrzenie hoteli? Czy architekci będą zwracać uwagę na inne aspekty projektowania? Jaką rolę w postpandemicznych obiektach będą pełnić nowe technologie? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi podczas Property Forum podczas sesji "Bezpieczny hotel. Design po pandemii". Na scenie wystąpili Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes zarządu Tremend; Piotr Kalinowski, CEO, MIXD; Michał Kozak, prezes zarządu, Hotel Arłamów SA oraz Przemo Łukasik, architekt, współwłaściciel Medusa Group.

REKLAMA

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji sesji TUTAJ.

Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes zarządu Tremend, wskazywała na ścisły związek designu i architektury ze zmianami społecznymi, zauważając, że pandemia koronawirusa nie jest pierwszym czynnikiem, wywołującym zmiany.

– Tak naprawdę już wcześniej zmieniał się styl życia człowieka, a za nim podążały design i architektura. Byliśmy świadkami cyfrowej rewolucji, która w erze COVID po prostu przyspieszyła. Byliśmy świadkami zmiany priorytetów życiowych człowieka, który zaczął żyć wolniej, zaczął jeździć na rowerze, uprawiać ekstremalne sporty, prowadzić zdrowy tryb życia. Z tego wynikły nam ekotrendy. Wynikło to również z faktu, że nasza planeta jest w dramatycznej sytuacji – wyliczała.

Architektka zauważała, że niektóre trendy przyspieszyły wskutek pandemii - inne natomiast zostały przez nią przyblokowane. – Przed COVID byliśmy świadkiem projektowania w pełnej integracji, burzenia granic w przestrzeniach publicznych, a życie w hotelach przeniosło się z pokojów do części wspólnych: do barów, restauracji, do lobby. Hotel nie był już tylko miejscem do spania, ale był także miejscem do spotkań. Musiał wywołać jakieś emocje w człowieku – relacjonowała Magdalena Federowicz-Boule, prognozując, że teraz uwaga skieruje się w stronę projektowania atrakcyjnych pokoi hotelowych.

– Musimy uważać na siebie, ale musimy też żyć! – podkreślał Piotr Kalinowski, CEO, MIXD, który zauważał, że poczucie bezpieczeństwa w przestrzeniach hotelowych nie jest obiektywnym konceptem i w znacznej mierze zależy od odczuć gości. – Ludzie to tak naprawdę stworzenia, które podejmują decyzje pod wpływem emocji – podkreślał, dodając, że rolą twórców wnętrz jest przede wszystkim zapewnić gościom hotelowym poczucie bezpieczeństwa.

– My, jako architekci, staramy się wykreować bezpieczeństwo i stworzyć bezpieczne hotele za pomocą designu, doświadczenia i za pomocą architektury. Pozostawiam innym specjalistom decyzje odnośnie dezynfekcji powierzchni, wydzielania bufetów. My skupiamy się na tym, co człowiek odczuwa i w jaki sposób hotele powinny być bezpieczne. Nie zdobędę nagrody Nobla z chemii, nie wiem w jaki sposób się dezynfekuje powierzchnie. Ja wiem jak zaprojektować przestrzeń, w której ludzie będą czuć się bezpiecznie – mówił.

Michał Kozak, prezes zarządu Hotel Arłamów, wprowadził do sesji perspektywę branży, prezentując swoiste case study swojego obiektu.

– Od 17 marca do 22 maja byliśmy zamknięci, hotel nie funkcjonował. Po pierwszej kilkudniowej traumie związanej z tym, że po raz pierwszy w historii musieliśmy zamknąć hotel dla gości, zaczęliśmy myśleć co zrobić, żeby ci goście chcieli do nas przyjechać. No i oczywiście odpowiedź jest banalna: oni muszą poczuć się bezpiecznie, żeby móc odwiedzić hotel w nowej rzeczywistości covidowej. Dlatego też potrzebowaliśmy stworzyć taki komunikat bezpieczeństwa, całą politykę bezpieczeństwa i przedstawić ją jak najszybciej, bo byliśmy w momencie kiedy ludzie planowali wakacje. Ta polityka bezpieczeństwa została opracowana przez cały nasz zespół we współpracy z ekspertami z dziedziny epidemiologii, z GIS-u, z miejscowego Sanepidu, żeby pomogli nam zrozumieć te obostrzenia wprowadzane dla hoteli i które posłużyły dla nas za podstawę dla stworzenia naszych procedur – relacjonował.