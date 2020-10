Białystok zasłużył na piękny dworzec. To była jedna z największych inwestycji PKP na Podlasiu

Odnowiony z poszanowaniem dla historycznej architektury, nowoczesny i komfortowy – taki jest dworzec w Białymstoku. PKP S.A. zakończyły swoją największą inwestycję w województwie podlaskim. Wykonawcą prac budowlanych była firma Budimex, a autorem projektu przebudowy dworca pracownia architektoniczna Pas Projekt.

Przebudowa dworca w Białymstoku dobiegła końca i od dziś znowu mogą korzystać z niego podróżni. Pochodzący z drugiej połowy XIX wieku obiekt odzyskał swoje historyczne piękno, stając się jednocześnie dworcem nowoczesnym i komfortowym. Prace budowlane były prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. W holu dworca przywrócono pierwotny wystrój wnętrza z uwzględnieniem takich elementów jak zdobienia ścian i sufitów, żeliwne słupy oraz ozdobne posadzki. Tym samym wnętrze obiektu nawiązuje swoim wyglądem do czasów jego największej świetności z około 1910 roku. Dla osiągnięcia tego efektu wyburzono także antresolę wykonaną w budynku podczas jego poprzedniej modernizacji oraz przybudówkę z lat 80. XX wieku. Wnętrze wyposażono w nowoczesne oświetlenie oraz wygodne i stylowe ławki. Historyczny wygląd odzyskała również elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi takimi jak boniowanie, pilastry czy gzymsy. Jej piękno zostało podkreślone przez nowoczesną nocną iluminację. Uwagę zwracają również ozdobne zadaszone wejścia do budynku, których elementami są żeliwne stylizowane słupy.

– Otwarcie zmodernizowanego dworca kolejowego w Białymstoku to ważna i doniosła chwila. Ten piękny dworzec jest symbolem zmieniającej się polskiej kolei. Białystok jest ważnym punktem na kolejowej mapie naszego kraju i zasługuje na piękny dworzec. Jego znaczenie jeszcze wzrośnie dzięki budowie szlaku Rail Baltica. Jesteśmy zadowoleni, że kolejna inwestycja dworcowa w Polsce dobiegła końca – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W wyniku przeprowadzonej rewitalizacji dworca w Białymstoku poprawi się również bezpieczeństwo na dworcu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zamontowano bowiem nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe. W przestrzeni dworca umiejscowiono także defibrylator, pomocny w przypadkach konieczności udzielania pierwszej pomocy w momencie zatrzymania akcji serca.

– Dworzec w Białymstoku to trzeci, po Bielsku Podlaskim i Czeremsze, obiekt zrealizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie podlaskim. Łącznie w tym regionie do programu zakwalifikowano 12 dworców kolejowych. Obecnie prace budowlane trwają przy przebudowie dworców w Kuźnicy Białostockiej, Szepietowie, Jabłoni Kościelnej i Siemiatyczach. I to nie koniec, bo w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla pięciu kolejnych inwestycji – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Odnowiony obiekt stał się również bardziej przyjazny środowisku poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia wraz z automatyką sterującą, paneli fotowoltaicznych na dachu dworca do pozyskiwania „zielonej energii” oraz termomodernizację budynku (docieplenie, stolarka o niskim współczynniku przenikania ciepła). Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu będzie nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody.