Białystok zyska nowy przystanek kolejowy

Postępują prace przy budowie nowego przystanku przy os. Zielone Wzgórza w Białymstoku. Powstaje też nowe przejście pod torami. Bezpieczeństwo zapewni specjalna antypoślizgowa nawierzchnia oraz ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących.

Widać już zarys nowego przejścia pod torami pomiędzy ulicami Zielonogórską i Starosielce. Zapewni ono bezpieczne dojście na perony nowego przystanku Białystok Zielone Wzgórza. Gotowy jest fundament i ściany, prowadzone są prace przy kolejnym odcinku od strony ul. Starosielce. Nad tunelem wybudowane zostały także tory tymczasowe, które zapewnią bezpieczny ruch pociągów nad prowadzoną budową.

Nowe przejście o długości 76 m będzie dobrze oświetlone i oznakowane. Bezpieczeństwo zapewni specjalna antypoślizgowa nawierzchnia, zbudowane zostaną ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przystanek w rejonie os. Zielone Wzgórza ułatwi codzienne podróże mieszkańców pobliskich osiedli, da też możliwość wygodnej przesiadki na transport miejski osobom dojeżdżającym do Białegostoku. Zaplanowany układ peronów umożliwi podróże w kierunku Warszawy oraz Ełku i Bielska Podlaskiego. Zostaną one wyposażone w wiaty, ławki, informację pasażerską i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Z przejścia podziemnego na perony będą prowadzić zadaszone schody i pochylnie.