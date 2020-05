Biblioteka Główna Krakowa już po gruntownym remoncie

Dworek, w którym mieści się siedziba główna Biblioteki Kraków, był domem córki Jana Matejki, pełnił funkcję przedszkola, później żłobka i w końcu został biblioteką – dziś Biblioteką Główną w ramach Biblioteki Kraków, która po gruntownym remoncie i przerwie związanej z epidemią znów można odwiedzić.

Od 2017 roku dworek pełni funkcję Biblioteki Głównej.

– Remont biblioteki przy ul. Powroźniczej 2, na który miasto wydało ponad 2 miliony zł, pokazuje jak ważne jest dostosowywanie przestrzeni instytucji kultury do potrzeb użytkowników. Biblioteka nie może być synonimem ciemnego pomieszczenia – dziś to musi być atrakcyjne miejsce, które jednocześnie zaprasza do literackich eksploracji, jak też aktywizuje społecznie i kulturalnie. Staramy, się by nasze miejskie biblioteki właśnie takie były – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Remont zabytkowej, głównej siedziby Biblioteki Kraków, pozwalający zachować jego piękno i wartość historyczną, a jednocześnie dostosować budynek do potrzeb użytkowników współczesnej biblioteki trwał kilka lat. Kompleksowa modernizacja, obejmująca szereg prac budowlanych i wykończeniowych prowadzona była pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budynek został także przystosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami - podaje oficjalny portal miejski Krakowa.