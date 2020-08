Biblioteka prezydencka w sercu parku narodowego. To nowa koncepcja od Henning Larsen

Projekt Biblioteki Prezydenckiej im. Teodora Roosevelta zainspirowany jest podróżą amerykańskiego prezydenta z Nowego Jorku do Medory w Dakocie Północnej, która miała ukszałtować go, jego poglądy oraz zaważyć na tym, że później stał się symbolem obywatelskim Ameryki. Henning Larsen Architects we współpracy z architektami krajobrazu z pracowni Nelson Byrd Woltz stworzyli projekt głeboko zakorzeniony w lokalnym krajobrazie.

Biblioteki prezydenckie w ostatnich latach przemieniały się stopniowo z prostych archiwów w rozbudowane ośrodki społeczne funkcjonujace jako lokalne punktu orientacyjne. Fundacja Biblioteki Prezydenckiej Teodora Roosevelta ogłosiła konkurs na projekt prestiżowej inwestycji jaką jest zaprojektowanie gmachu budynku położonego w Parku Narodowym Teodore'a Roosevelta, w wyniki którego wyłoniono trzech finalistów. Jednym z nich jest projekt Henning Larsen. Zwycięska koncepcja zostanie wybrana pod koniec września 2020 roku.

Architekci z pracowni Henning Larsen wraz z zespołem architektów krajobrazu z pracowni Nelson Byrd Woltz wybrali się w czerwcu br. w podróż tropami amerykańskiego prezydenta po Stanach Zjednoczonych. Owocem tej podróży stał się projekt Biblioteki Prezydenckiej Teodora Roosevelta głęboko zakorzeniony w krajobrazie i kulturze Dakoty Północnej.

– Badlandy mają w sobie wyjątkowe i inspirujące piękno, którego po prostu nie można doświadczyć nigdzie indziej – przekonuje Michael Sørensen, główny projektant i partner w pracowni Henning Larsen. – Tutejszy krajobraz otwiera się przed nami, dopiero kiedy się już w nim znajdziemy. Ale kiedy już tu jesteś, wzgórza, pola i strumienie rozciągają się tak daleko jak wzrok siega – dodaje. –Projekt łączy krajobraz i budynki w jeden żywy system wyłaniający się z geologii tego miejsca - podkreśla Thomas Woltz, dyrektor i założyciel Nelson Byrd Woltz.

Bibliotekę tworzą cztery bryły sprawiające wrażenie wyrastających z ziemi, a punktem orientacyjnym obiektu jest wieża Legacy Beacon. Całość funkcjonować będzie jako centrum społeczności i oferować odwiedzającym płynne przejście do rozpościerającego się wokół Parku Narodowego im. Theodore'a Roosevelta. Wszystkie elementy budynku łączą się w jego podziemnej części, gdzie znajdują się również ekspozycje spuścizny Roosevelta.

Odwiedzający obiekt swoją wycieczkę po nim rozpoczą w holu, z którego prowadzić będzie pochyła, spiralna ścieżka prowadząca w dół na poziom wystawowy. Tam architekci zaplanowali strefę z siedziskami otaczającymi palenisko. Ścieżka zatytułowana The Hero's Journey (Podróż bohatera) to nie tylko wystawa prezentująca życie, pracę i spuściznę Roosevelta, ale także wizytówka samego krajobrazu.

Poszczególne strefy ekspozycji przerywane są przestrzenią otwierającą się na inny aspekt otoczenia badlandów, ukazany pod różnymi kątami. Na początku dydaktycznej ścieżki, gdzie wnętrza są ciemne, kontakt z naturą zapewniają prześwity na górze pomieszczeń, przez które wpada naturalne światło. Z kolei ostatni przystanek jest skąpany w świetle dziennym i odsłania przed zwiedzającymi roztaczający się z wieży Legacy Beacon widok na krajobraz oraz architekturę samego obiektu. Forma samej wieży to odwołanie do oznaczeń na lokalnym szlaku turystycznym Maah Daa Hey.