Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku już prawie gotowa

Już na początku przyszłego roku będzie można oglądać efekt końcowy prac budowlanych, jakie trwają w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Powstaje tam Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zaprojektowana przez architektów i konstruktorów Demiurg Project. Obiekt wyróżnia charakterystyczna pięciokątna bryła, z wydrążonym w środku dziedzińcem.

Gmach Biblioteki swoim użytkownikom oferować będzie 3250 mkw. powierzchni użytkowej oraz dodatkowe atrium o powierzchni 170 mkw. Inwestycja o łącznej powierzchni 6,1 ha objęła także otoczenie terenu, na którym zaprojektowano stawy retencjonująco-odparowujące wodę deszczową, które. Będzie można je wykorzystać również do bieżącego podlewania.

Charakterystyczna bryła budynku powstała w oparciu o zastany układ urbanistyczny. – Cały kampus jest zaprojektowany na planie połączonych placów gwieździstych. Stąd działka pod bibliotekę przypomina wycinek koła. Stwierdziliśmy, że układ nieprostopadłościenny mógłby dodatkowo podkreślić i uwydatnić układ urbanistyczny – opowiada arch. Inga Rolek z Demiurg Project, główna projektantka inwestycji.

Architektom zależało na tym, aby forma budynku podkreślała jego rangę i istotną funkcję - kulturową i społeczną. Jednocześnie, ponieważ w planach nie było ogrodzeń wokół obiektu, twórcy projektu postanowili dać czytelnikom możliwość skorzystania z czytelni "pod chmurką" w postaci wewnętrznego atrium. – Tak zrodziła się idea stworzenia wydrążonej w środku pięciokątnej formy wpisującej się w promienisty układ urbanistyczny – wyjaśnia architekt.

Struktura elewacji i detale budynku nawiązują do całego kampusu zaprojektowanego przez prof. Marka Budzyńskiego. – Przestudiowaliśmy jego projekty, ale także wypowiedzi, w których często podkreślał, że w architekturze stara się w widoczny sposób łączyć naturalne elementy natury z akcentami technologicznymi stworzonymi przez człowieka. Zamiast imitować stworzone już w kampusie rozwiązania, chcieliśmy odnieść się do tej samej idei i zinterpretować ją w nasz sposób – relacjonuje Inga Rolek.

W ten sposób powstały elewacje, które choć odzwierciedlają otoczenie, robią to w nieoczywisty sposób, niczym stworzony z aluminiowym żyletek trójwymiarowy rysunek techniczny. Całość podkreślają monochromatyczne materiały. Architekci przyjęli równie nietuzinkowe podejście do projektu otoczenia budynku. Nie zastaniemy tutaj zieleni wspinającej się po ścianach – jest za to widoczna w wewnętrznym atrium. Stawy retencyjno-odparowujące mają regularny, geometryczny kształt trójkątów, wyraźnie podkreślający ingerencję człowieka, ale dostęp do nich nie jest w żaden sposób ograniczony, zapewniając swobody kontakt z przyrodą – jak w naturze. Ciekawym detalem są zewnętrzne ławki, które zostaną wykonane z trawy uformowanej na specjalnych stelażach.

Biblioteka została podzielona na dwie części, odpowiadające jej funkcjom. W strefie zamkniętej znalazły się magazyny woluminów, biura oraz pracownie. Z kolei w strefie otwartej zaprojektowano czytelnie, punkt wypożyczeń, a także pomieszczenia do pracy indywidualnej oraz sale konferencyjne i szkoleniowe. Chociaż wytyczne inwestora, nawiązujące do klasycznego podziału organizacyjnego większości bibliotek, intuicyjnie sugerowały podział na dwa skrzydła, również tutaj architekci postanowili wprowadzić odrobinę nieoczywistości, zmieniając oś komunikacyjną z poziomej na pionową.