Biblioteka w Głuchołazach: prosta forma spod kreski Małgorzaty Pizio-Domisz i Antoniego Domicza

Miejska i Gminna Biblioteka w Głuchołazach zlokalizowana jest w wyjątkowym budynku zaprojektowanym przez pracownię architektury M. i A. Domicz. Przyglądamy się bliżej projektowi, który zyskał nominację do nagrody architektonicznej im. Miesa van der Rohe!

Budowa biblioteki w Głuchołazach nie była kosztownym przedsięwzięciem. Zaprojektowana przez Małgorzatę Pizio Domicz oraz Antoniego Domicza, laureatów honorowej nagrody SARP z 2014 r. biblioteka, dzięki prostocie swojej konstrukcji, umożliwiła zminimalizowanie kosztów prac. Stworzona została zgodnie z zasadami pragmatyzmu i pozbawiona jest architektonicznych fajerwerków. Konstrukcja budynku zlokalizowanego wśród gęstej zabudowy sama jest przejrzysta i prosta. Taka forma odnalazła się doskonale na niewielkiej wąskiej działce, wśród gęstej zabudowy.

Obiekt powstał w miejscu, gdzie uprzednio stał popadający w ruinę budynek, służący niegdyś za kino. Zachowało się z niego jedyne cenne pomieszczenie, które architekci zdecydowali się wykorzystać w swoim projekcie: wykończone cegłą wnętrze ze sklepieniami wspartymi na kamiennej kolumnie.

Dwukondygnacyjny budynek ma formę podłużnej, prostokątnej bryły. Ściany na granicy działki pozbawione są otworów okiennych, a czytelnie i wypożyczalnie oświetlone są światłem dziennym wpadającym przez przeszklony dach biegnący wzdłuż nowo powstałego holu. Jedynym miejscem z oknami wychodzącymi na ogród jest urządzona na parterze biblioteka dziecięca.

Prostota budynku nie wykluczyła interesujących rozwiązań architektonicznych. Budowa biblioteki okazała się świetną okazją do rozszerzenia istniejącego już Domu Kultury. Pomiędzy nową bryłą biblioteki oraz istniejącym budynkiem domu kultury, wpasowano dwukondygnacyjny hol-łącznik, który zaprojektowano jako wielofunkcyjną przestrzeń z miejscem na organizację wystaw i wykładów, a także jako foyer audytorium. Różnica poziomów między wejściami do biblioteki a audytorium Centrum posłużyła jako punkt wyjścia do zaprojektowania tam amfiteatralnego audytorium.

Budynek ma czytelny, intuicyjny podział przestrzeni: na parterze – oprócz biblioteki dziecięcej – znalazły się łazienki dla użytkowników biblioteki, kawiarnia, a także wspomniane wcześniej audytorium w nowym foyer. Na piętrze znalazły się wypożyczalnia oraz czytelnia, a także pomieszczenia archiwum i schowek.

We wnętrzach panuje neutralna kolorystyka. Dominują biel i drewno, które stanowią idealne tło dla – najważniejszych w bibliotece – zbiorów książek. Efektownym akcentem są detale, takie jak stolarka, brama wjazdowa, poręcze oraz elementy infografik, które utrzymano w kolorze starego złota. Wybór kolorystyki nie był przypadkowy i nawiązuje do historii miasta Głuchołazy, które słynęło niegdyś z kopalni złota.

Projekt biblioteki doceniony został na arenie międzynarodowej, zdobywając nominację do nagrody architektonicznej im. Miesa van der Rohe 2022.