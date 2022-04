Biblioteka w Poznaniu jak... budka telefoniczna

Pomiędzy budynkami Urzędu Miasta Poznania i Poznańskiego Centrum Świadczeń, przy ul. Za Bramką stanął BiblioboXX, czyli mobilna biblioteka w formie budki telefonicznej. Wszystko za sprawą uczniów Zespołu Szkół Łączności. Uliczne regały książkowe dają lekturom drugie życie, zachęcają do czytania i realizują ideę ekonomii współdzielenia.

Przy ul. Za Bramką nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego Poznańskiego BiblioboXXa. Uliczny regał książkowy jest dziełem uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu. Swój wkład w jego powstanie mieli również zawodnicy wielkopolskiego oddziału regionalnego polskiego Programu Olimpiad Specjalnych (klas przysposabiających do pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2). Mobilna biblioteka będzie otwarta dla wszystkich chętnych, przez całą dobę. Znajdą się tam nie tylko książki polskich autorów, ale też literatura obcojęzyczna. Budka została wyposażona w panele fotowoltaiczne, dzięki czemu pod względem energetycznym jest samowystarczalna. Regał będzie gościć przy ul. Za Bramką do końca września.

- Cieszę się, że inicjatywa zapoczątkowana 2 lata temu, we współpracy z naszymi partnerami z Berlina, jest kontynuowana dzięki staraniom uczniów i uczennic Zespołu Szkół Łączności. Dziękuję dyrekcji, nauczycielom, a przede wszystkim młodzieży, która zaangażowała się w powstanie tego obiektu. Liczę, że tego typu inicjatywy będą kontynuowane. Co ważne, w ulicznym regale dostępna będzie nie tylko literatura polsko - niemiecka, ale również książki w języku ukraińskim, co ma związek z naszym wsparciem na rzecz uchodźców - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Zespół Szkół Łączności od dwóch lat współpracuje z partnerem z Berlina w celu upowszechniania i dalszego rozwoju mobilnych, polsko - niemieckich bibliotek - BücherboXX. Prace nad powstaniem ulicznych regałów pozwalają uczniom łączyć kompetencje z różnych rzemiosł, rozwijać współpracę międzynarodową, promować współdzielenie oraz wzbudzać szacunek do książki i czytelnictwa.

- Wszelkie działania edukacyjne i społeczne, których celem jest współpraca szkół z różnymi instytucjami i podmiotami na poziomie miasta, regionu czy Europy, zawsze przynoszą korzyści w postaci doświadczeń w wymiarze intelektualnym i materialnym. Zaangażowanie młodzieży w projekty wymagające kreatywności, doskonalenia umiejętności - zwłaszcza w wybranym zawodzie, posługiwania się językiem obcym czy realizowania swoich pasji pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów w procesie kształcenia i rozwoju osobowego ucznia - mówił Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności.

Poznańska młodzież zainspirowała się berlińskim BiblioboXXem, który przez 1,5 roku (od stycznia 2020 r. do czerwca 2021 r.) stał przy ul. Za Bramką. W mobilnej bibliotece, wyglądającej jak kolorowa budka telefoniczna, można było znaleźć zarówno książki polsko-, jak i niemieckojęzyczne, a także posłuchać tekstów w tych językach, czytanych przez znanych lektorów. Uliczny regał powstał podczas cyklu warsztatów realizowanych w niemieckiej stolicy. Był to projekt związany z kształceniem zawodowym. Współpraca w przygotowaniu regału zakładała nie tylko łączenie kompetencji różnych rzemiosł i nauki, ale też wzajemne zrozumienie się i poznanie. Drugie życie nadali budce telefonicznej uczniowie techników z Berlina, Wrocławia i Szczecina. Obecność BiblioboXXa w naszym mieście to wynik współpracy ze stolicą Niemiec, realizowanej przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP, w ramach inicjatywy "Partnerstwo Odra". Poznań był piątym przystankiem regału. Stąd mobilna biblioteka pojechała w dalszą trasę.

Po uroczystym otwarciu BiblioboXXa odbyło się spotkanie w Sali Białej Urzędu Miasta. Wzięli w nim udział: delegacja z Berlina, przedstawiciele Zespołu Szkół Łączności oraz Olimpiady Specjalne Polska oddz. Wielkopolska, a także pracownicy Wydziału Oświaty i Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. Rozmawiano o dalszej współpracy szkół z Poznania i Berlina w zakresie kształcenia zawodowego i polsko-niemieckiej wymiany kulturowej.