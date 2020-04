Billboard z podziękowaniami dla służb medycznych

Billboard przy ul. Czerniakowskiej został wykorzystany nie jako nośnik reklamy, ale wyraz solidarności ogólnospołecznej. Domoteka użyła go, aby podziękować pracownikom służb medycznych za ich zaangażowanie i odwagę w codziennej walce z trwającą pandemią.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka udostępniła billboard, żeby podziękować pracownikom służb medycznych, którzy na co dzień narażają swoje zdrowie i życie w tej trudnej, dla nas wszystkich, sytuacji.

Zmiany w organizacji handlu i funkcjonowaniu centrów handlowych pociągnęły za sobą zmiany w działaniach marketingowych i promocyjnych. Właściciel „Domoteki” – fundusz Pradera European Retail Parks, zdecydował, że w ramach ogólnospołecznej solidarności podziękuje służbom medycznym, wykorzystując na ten cel billboard przy ul. Czerniakowskiej.

- Znaleźliśmy się w sytuacji, która do tej pory nie miała miejsca. Oprócz tego, że jesteśmy właścicielem centrum handlowego, czujemy się częścią społeczeństwa. Jak każdy nasz klient, najemca czy pracownik obsługi odczuwamy strach o zdrowie naszych najbliższych i ponosimy konsekwencje walki z pandemią. Przekazanie billboardu na podziękowania dla lekarzy to zwykły odruch serca, bez zbędnych słów. Tym samym chcielibyśmy zachęcić inne centra do podobnych działań – przekażcie niewykorzystane nośniki na dowolne działania wspierające w tym trudnym czasie – dla punktów gastronomicznych, oferujących jedzenie na wynos w Waszych obiektach, na podziękowania dla służb medycznych, na słowa otuchy. Mam nadzieję, że wrócimy do zwykłego życia, ale heroiczne wysiłki lekarzy i służb medycznych będziemy pamiętać zawsze - w ten sposób możemy im podziękować

– komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.