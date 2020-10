Biuro, domek rekreacyjny a może azyl? Ten projekt to idealna propozycja na czas pandemii

Misją architekta powinno być tworzenie budynków pięknych, użytecznych i uniwersalnych. W przypadku Tiny Domku tylko wyobraźnia użytkownika ogranicza możliwości. W zamyśle twórcy, może być pełnym rozrywki rodzinnym domkiem rekreacyjnym, cichym biurem, azylem lub samotnią. W Tiny Domku architekt Mariusz Kuźniak, właściciel Pracowni DesignOFF postawił na loftowy design. W trend ten wpisują się dominująca czerń, drzwi morskie, podłoga przemysłowa, a w aranżacji - softboxy - lampy studyjne, kino zewnętrzne i stalowe beczki.

Czerń ma w sobie głębię, jaką trudno dostrzec w jakiejkolwiek innej barwie. Jest w niej coś zarazem majestatycznego i minimalistycznego. Doskonale komponuje się z ciepłą barwą światła i drewnianą fakturą płyty kompozytowej. Jest elegancka i stanowi synonim rzeczy modnych i ponadczasowych.

Z tych właśnie powodów w Tiny Domku czarny jest kolorem dominującym. W wyborze tym nie ma jednak miejsca na nudę - w czerń ubrane zostały różne struktury i materiały, od blachy i płyty falistej, po ciężką stal oraz przemysłową podłogę. Czarne elementy mają prążki, fale, pasy i chropowatą strukturę. Wewnętrzna strona drzwi jest bazą dla dziecięcych rysunków lub zmyślnych grafik. Po drugiej - zachwycają solidnymi detalami okuć i zamknięć.

Dla przełamania gry duetu aktorów - czerni i drewnianego odcienia płyty kompozytowej, architekt wykorzystał energię pomarańczu. W prezentowanym projekcie aranżacja jest jednak jedynie szkicem, niezobowiązującą propozycją, otwierającą pole dla dalszych poszukiwań idealnego i dostosowanego do potrzeb użytkowników wnętrza.

Mały czasem może więcej

Domek ma wymiary 2,5 na 6 m. Nie jest więc obiektem ponadgabarytowym, którego przewiezienie generuje dodatkowe koszty. Wręcz przeciwnie - może być transportowany po drogach Polski i Europy na przyczepie, jako domek mobilny. Przy użyciu HDS łatwo go postawić na każdej niemal działce (waga około 900kg). Niewielkie gabaryty pozwalają również na bardziej nietypowe zastosowanie dla tej małej budowli - posadowiony na pływakach Tiny Domek może z powodzeniem stać się wygodnym houseboat.

W wersji zaproponowanej przez Pracownię DesignOFF, budynek ma charakter domku rekreacyjnego, który - ze względu na wewnętrzną izolację – może być użytkowany zarówno latem jak i zimą. Architekt zaproponował miejsce na toaletę oraz aneks kuchenny, oddzielone od pozostałej przestrzeni i od siebie wzajemnie przesuwnymi panelami. W centralnej części znajduje się pokój dzienny, który w każdej chwili może zostać powiększony o przestrzeń znajdującą się przed domkiem, poprzez możliwość całkowitego otwarcia dużych szklanych drzwi. W nocy pokój ten w łatwy sposób może stać się wygodną sypialnią. Rodziny z dziećmi, w przypadku możliwości postawienia domku w bliskiej odległości od zewnętrznych toalet, mogą zrezygnować z nich we wnętrzu, wykorzystując miejsce na małą alkowę dla swoich pociech.

Pracownia DesignOFF, aranżując przestrzeń, przewidziała również funkcje rekreacyjne i rozrywkowe. Oprócz wspomnianych już drzwi, mogących służyć za tablicę, architekt zaproponował miejsce na huśtawkę i plenerowe kino.

Czy to koniec zastosowań? Oczywiście, że nie. Tiny Domek jest doskonałym miejscem do pracy twórczej, której sprzyja przestrzeń pozbawiona zewnętrznych bodźców. Sprawdzi się jako pracownia lub warsztat, małe mobilne biuro, miejsce do nauki i azyl, w którym będzie się można zamknąć z ulubionym filmem lub książką.

Mały, ale bezpieczny

Konstrukcja domku oparta jest na mocnej stalowej ramie, obłożonej blachą aluminiową, z drzwiami z kontenera morskiego. Ważnym walorem Tiny Domku jest jego solidne, przemysłowe zamknięcie, które gwarantuje bezpieczeństwo. Właściciel może spać spokojnie, nie martwiąc się o przedmioty pozostawione w budynku. Jest to istotne m.in. w przypadku posadowienia domku na odludziu lub tylko sporadycznego użytkowania. Bezpieczne zamknięcie i grube ściany docenią również osoby, które wykorzystają Tiny Domek jako miejsce do pracy, pozostawiając w nim wartościowe narzędzia i sprzęt.

Okucia i zamknięcie są nie tylko solidne, ale również stylowe. Oddają w pełni loftowy charakter projektu.