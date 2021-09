Biuro hybrydowe, czyli jakie? Po pierwsze - dostosowane do potrzeb

Przestrzeń do pracy musi dostosowywać się do oczekiwań najemców i ich pracowników – a te ewoluują szybciej niż kiedykolwiek. Jaką metamorfozę muszą przejść klasyczne przestrzenie? Tego dotyczyła dyskusja o elastycznych biurach, jaka odbyła się w ramach tegorocznego wydarzenia Property Forum 3 września 2021 roku w Warszawie.

Biuro straciło status wyłącznie miejsca pracy, stając się agorą – punktem spotkań i edukacji. Po okresie, kiedy biura niemal w całości przeszły na pracę zdalną, coraz więcej firm decyduje się na stopniowy powrót do biur stacjonarnych i funkcjonowanie w różnych modelach hybrydowych. Jak zmieniło się zapotrzebowanie na przestrzeń i jakie wnioski po 1,5 roku pandemii? W trakcie dyskusji mówił o tym Michał Balcerkiewicz, prezes Balma SA.

- Biura się zmieniały już od wielu lat. Projekty ewoluowały od jak najbardziej efektywnego wykorzystania metra kwadratowego w kierunku różnicowania funkcji, co przekładało się na wyposażenie i wykorzystywane produkty. Pandemia ten proces przyspieszyła, domknęła niektóre kwestie i faktem jest, że jesteśmy obecnie w trakcie dużej zmiany. Z jednej strony dotyczy to przestrzeni w biurach, ale także widzimy rewolucyjne zmiany w kulturach organizacyjnych firm.

Kto wróci do biur?

Czy czekają nas więc powroty do biur, a jeśli tak, do jakich biur i pod jakimi warunkami? Odnosił się do tego także Przemysław Wardęga z Immofinanz.

- Z punktu widzenia właściciela nieruchomości i od niedawna operatora powierzchni elastycznych jasno widać, że po 18 miesiącach pracy zdalnej i pozytywnych doświadczeniach z tym związanych firmy często chcą utrzymywać pracę z domu, ale tylko po części. Od lata tego roku widać, że spora część ludzi z ulgą podchodzi do faktu, że może wrócić do swojego naturalnego środowiska pracy, jakim jest biuro. Wielu z nas chce być "part of the game". Chcemy czerpać energię od innych i być częścią grupy. Siedząc w czterech ścianach własnego domu, tego nie zrobimy.

Jak podkreślał przedstawiciel Immofinanz, z rozmów z najemcami wynika, że to Millenialsi najbardziej zgłaszają potrzebę powrotu do biur. To oni twierdzą, że są mniej wydajni, mniej efektywni i kreatywni i mocno podkreślają, że zaciera im się znaczenie słowa "dom", które do tej pory kojarzyło się z wypoczynkiem.

- Powierzchnie biurowe nadal są wynajmowane - jako Immofinanz po pierwszych 6 miesiącach 2021 roku mamy obecnie obłożenie na poziomie 94,9%. Ale oczywiście jesteśmy też świadomi, że mierzymy się z największym poziomem pustostanów od października 2017 roku. Wydłużyły się też procesy decyzyjne, bo najemcy są mniej skorzy do podejmowania długoterminowego ryzyka, szukają powierzchni nierzadko tylko na 4 czy 6 miesięcy, dlatego nasza decyzja, aby postawić na najem elastyczny, okazała się wyjątkowo korzystna - dodawał Przemysław Wardęga.

Którzy właściciele nieruchomości i operatorzy okażą się zwycięzcami, a którzy stracą na tej sytuacji? Ci, którzy będą w stanie zaspokoić wszelkie możliwe potrzeby najemców biurowych i to najlepiej pod jednym parasolem. Nie chodzi tylko o to, by być najemcą coworkowym, ale o to, by móc oferować ad-hocowe powierzchnie - dla konkretnych projektów, grup roboczych, audytów, które pojawiają się na kilka miesięcy.

Czego dzisiaj potrzebują pracownicy?