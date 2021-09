Biuro hybrydowe, czyli jakie? Po pierwsze - dostosowane do potrzeb

Przestrzeń do pracy musi dostosowywać się do oczekiwań najemców i ich pracowników – a te ewoluują szybciej niż kiedykolwiek. Jaką metamorfozę muszą przejść klasyczne przestrzenie? Tego dotyczyła dyskusja o elastycznych biurach, jaka odbyła się w ramach tegorocznego wydarzenia Property Forum 3 września 2021 roku w Warszawie.

Do jakich biur będą chcieli wracaćpracownicy?

Dominika Zielińska z Workplace Solutions zauważała, że przede wszystkim do biur zdrowych.

- Pandemia uświadomiła nam wszystkim, jak bardzo różni jesteśmy. Wiemy, że nie ma czegoś takiego, jak jedno rozwiązanie do wszystkich. Przed pandemią łatwiej było wrzucić wszystkich najemców do jednego worka pod nazwą "activity base", "desk sharing" czy inne ładne, okrągłe stwierdzenia, które mało kto realizował na poważnie. Gdybyśmy spojrzeli na całą Polskę, to prawda, jest taka, że nikła część biur zapewnia godne warunki do pracy.

W polskiej przestrzeni pracy największym problemem wciąż nie jest design czy liczba metrów na osobę, ale brak szacunku do pracownika, dodawała Dominika Zielińska. I to właśnie poziom leadershipu jest tym, od czego należy rozpocząć rozmowę na temat zmian, jakie powinny zajść w miejscach pracy.

Dominika Zielińska odniosła się również do kwestii powrotu do biur i modeli pracy hybrydowej.

- Millenialsi chcą powrotu do biur z prostego względu - nie mają wystarczająco dobrych warunków w domu, aby komfortowo pracować. To są mnie zamożne pokolenia - z badań jasno wynika, że starsze pokolenia mają większe metraże, a często domy za miastem, dlatego niechętnie wracają do pracy w biurze. Młodsze pokolenia często żyją w małych mieszkaniach, więc dla nich powrót do biura jest bardziej atrakcyjny.

Biuro hybrydowe, czyli jakie?

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się również, jak rozumieć pracę hybrydową i biuro hybrydowe, które to pojęcia od roku odmieniane są przez wszystkie przypadki.

- Nikt z nas tak naprawdę jeszcze nie wie, czym jest biuro hybdrydowe - mówiła Dominika Zielińska. - Czy ktoś z nas widział już taką realizację? Od półtora roku teoretyzujemy.

Zgodził się z nią Wojciech Witek z Iliard Architecture & Interior Design.

- Każde z biur hybrydowych będzie w praktyce wyglądało inaczej. Jest to związane przede wszystkim z kulturą danej organizacji. Uważam, że to wielka szansa dla nas wszystkich jako pracowników - aby zastanowić się nad sobą, zdefiniować balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Ostatni rok na pewno dał nam wszystkim dużo do myślenia. Po miesiącu od powrotu do biura w nasze firmie mamy właściwie z każdym pracownikiem rozmowy o tym, aby umożliwić mu pracę w zupełnie indywidualny, najbardziej dopasowany do jego potrzeb sposób. Jedni potrzebują pracować zdalnie, inni - dwa dni być w biurze, trzy dni w domu, ktoś inny chce o połowę obciąć etat, żeby mieć więcej czasu dla siebie. Jak to wszystko pogodzić i wpisać w kulturę organizacji? To jest teraz największe wyzwanie dla osób zarządzających.

Dominika Zielińska dodała w kolei, że podejmując decyzję "office first" czy "remote first" trzeba patrzeć, w którą stronę ciąży organizacja i w której grupie potrzeb są kluczowe dla firmy pracownicy.