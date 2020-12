Biuro jak dom: zaglądamy do nowej siedziby ekskluzywnego banku

BlueArck Private Equity to firma świadcząca usługi z zakresu private banking. Nowe eleganckie wnętrza ich biura w całości zostały zaprojektowane w trakcie trwania pandemii, w dużej części zdalnie.

W roku 2020, w którym wielu inwestorów odstąpiło od swoich planów budowy czy przeprojektowania biur, ekskluzywny bank spod znaku private banking postanowił całkowicie przearanżować swoją siedzibę. Zamiast powszechnie kojarzonej z tym segmentem rynku konserwatywnej estetyki, inwestor wspólnie z architektonicznym biurem Edit Studios postawił na nowoczesną, jasną i przyjazną przestrzeń.

Zlokalizowane w Vancouver i zaprojektowane dla BlueArck Private Equity biuro łączy elegancki komfort z wyrafinowaniem nowoczesnego biura w paryskim stylu. Konwencjonalne ciemne drewno i skórzane sofy kojarzące się z typowym biurem private equity zostały zamienione na jasną i lekką paletę kolorów, stylowe podłogi i luksusowe tkaniny. Bardziej przytulne i ciepłe wizualnie wnętrze miało w założeniu stworzyć przyjaźniejsze środowisko pracy i zachęcić do aplikacji na stanowiska pracy w biurze także kobiety, które do tej pory stanowiły tu mniejszość.

- Od mojej pierwszej rozmowy z BlueArckiem było jasne, że założyciel firmy jest oddany kulturze równowagi, nie tylko między pracą a życiem, ale również w składzie swojego zespołu- mówi Janay Koldingnes, założyciel Edit Studios. Przestrzeń musiała odzwierciedlać tę równowagę. Od miękkich tkanin po przytulne krzesła i lampy do czytania, stworzyliśmy komfortowe i ciepłe środowisko pracy , z całą funkcjonalnością nowoczesnego biura.

Część recepcyjna bardziej przypomina pokój dzienny w eleganckim domu. Nowoczesny bar wyposażony jest w typowe dla przestrzeni mieszkalnej udogodnienia. Miękkie tkaniny pozwalają pracownikom na dzielenie się przestrzenią, którą można łatwo odgrodzić w celu zachowania prywatności. Nowoczesne meble, tradycyjne francuskie podłogi, sztukateria czy lampy podkreślają inspiracje klasycznym paryskim stylem.

- Projekt Edit Studio doskonale wyraża naszą kulturę organizacyjną - mówi Aleem Ahamed, partner zarządzający w BlueArck Private Equity. - Mamy teraz ciepłą, wyrafinowaną, przyjazną przestrzeń, w której nasz zespół będzie czuł się komfortowo.

Proces przeprojektowania biura rozpoczął się w marcu 2020 r., gdy cały świat został zamknięty w lockdownie, a przedsiębiorstwa walczyły o dostosowanie się do nowej rzeczywistości pracy zdalnej. Zespół Edit Studios natychmiast przeniósł się do pracy online, zaczął używać FaceTime, narzędzi do skanowania 3D i innych narzędzi do prowadzenia wideokonferencji podczas spotkań i wizyt u dostawców, wykonawców i klienta. Organizowano nawet zdystansowane społecznie spotkania w ogrodzie, aby pokazać klientowi próbki. W związku z tym, że międzynarodowe łańcuchy dostaw zostały przerwane przez pandemię, Edit Studios szybko zaczęło korzystać z materiałów od lokalnych. Zmiany te pozwoliły również na wirtualne prowadzenie dotychczasowych spotkań, oszczędzając projektantom i zespołom projektowym sporo czasu i kosztów podróży.

Nazwa projektu: BlueArck Private Equity Workplace Design

Klient: BlueArck Private Equity - Aleem Ahamed

Projekt: Edit Studios

Data zakończenia projektu: wrzesień 2020 r.

Zdjęcia: Ema Peter Photography