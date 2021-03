Biurowce będą coraz bardziej niskoemisyjne

O tym, jak ograniczyć emisję i zużycie w branży nieruchomości oraz wprowadzać innowacje sprzyjające środowisku naturalnemu, rozmawiali podczas dyskusji w ramach projektu innogy On Air: Radosław Górecki, Rzecznik prasowy Ghelamco Poland oraz Adam Rowicki, Menadżer innogy Polska do spraw współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych.

Branża nieruchomości to jeden z najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki. W ramach projektu innogy On Air przedstawiciele Ghelamco Poland i innogy Polska wyjaśniali, jak wprowadzać rozwiązania, które sprawiają, że budynki stają się bardziej przyjazne środowisku. Wspólnie omawiali sposoby na to, by inwestycje na rynku nieruchomości pochłaniały jak najmniej zasobów naturalnych.

- Rynek nieruchomości generuje 30 proc. gazów cieplarnianych i około 500 mln ton odpadów rocznie w Europie. Odpowiada również za połowę całkowitego zużycia zasobów naturalnych w Unii Europejskiej – mówiła Joanna Waszak, Kierownik komunikacji marketingowej innogy Polska w podcaście innogy ON AIR. O tym, jak ograniczyć emisję i zużycie w branży nieruchomości oraz wprowadzać innowacje sprzyjające środowisku naturalnemu, rozmawiali jej goście: Radosław Górecki, Rzecznik prasowy Ghelamco Poland oraz Adam Rowicki, Menadżer innogy Polska do spraw współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych.

Reduce, Reuse, Recycle

Sektor nieruchomości generuje 39 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych. 11 proc. z tego stanowi produkcja materiałów, transport i budowa, zaś sama eksploatacja to 28 proc. Dodatkowo rynek generuje około 500 milionów ton odpadów rocznie*. Na Konferencji Klimatycznej w Paryżu w 2015 roku 195 pięć krajów podjęło zobowiązanie, że do 2050 roku doprowadzi do całkowitej dekarbonizacji obiektów, a co za tym idzie, utrzymania tempa średniej temperatury dla całego globu.

- Deweloperzy mają duży wpływ na to, jak ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne – opowiada Adam Rowicki, Menedżer innogy Polska do spraw współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych. – Mogą ograniczyć emisję dwutlenku węgla już w początkowej fazie inwestycji, przez zagospodarowanie w budżecie środków na unikanie materiałów uciążliwych dla środowiska i wykorzystanie takich, które można poddać recyklingowi. Dzięki temu zmniejsza się również ilość odpadów budowlanych. Ważne jest również to, że branża korzysta z certyfikacji obiektów, między innymi z certyfikatu Breeam i certyfikatu Leed. Udział procentowy, jeżeli chodzi o certyfikaty tych obiektów, jest na poziomie 62 proc., co świadczy o tym, że branża jest świadoma działań, jakie powinna podejmować w sprawie środowiska.

Dużą motywacją wprowadzania takich innowacji jest ograniczenie kosztów operacyjnych po stronie zarządców, jak i po stronie najemców. Według planów do 2050 roku budynki mają być zasilane tylko i wyłącznie z zasobów odnawialnych. Firma Ghelamco jest pionierem w rozwoju ekologicznych projektów budynków biurowych. Pierwszy certyfikat otrzymała 10 lat temu za biurowiec Trinity Park III znajdujący się na Warszawskim Służewcu. W tym momencie posiada 12 projektów certyfikowanych. Jedną z bardziej znanych budowli wpisujących się w trend przyjaznego miasta jest Warsaw Spire. To flagowy przykład zrównoważonego budownictwa, który został uhonorowany na targach w Cannes tytułem najlepszego budynku biurowego na świecie.