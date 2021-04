Biurowce i sztuka: połączenie idealne

Według danych z raportu „Future of Office Space”, zrealizowanego przez Skanska i infuture.institute, biuro staje się miejscem, gdzie dba się nie tylko o wygodę w kontekście fizycznym, ale i o komfort emocjonalny jego użytkowników. W ten trend wpisuje się coraz popularniejsze sięganie po sztukę - nie tylko przy aranżacji przestrzeni biurowych, ale i budowie biurowców.

REKLAMA

Wykorzystywanie sztuki w przestrzeniach biurowych staje się coraz popularniejsze.

Autorzy raportu „Future of Office Space” podkreślają, że współcześnie należy zapewnić w biurze dobrostan psychofizyczny, niezbędny do efektywności, dobrego samopoczucia i wygody.

Deweloperzy, tacy jak Skanska, sięgają po sztukę na różnych etapach swoich inwestycji.

Wykorzystywanie sztuki w przestrzeniach biurowych już od kilku lat cieszy się popularnością. Miejsce pracy musi obecnie oferować coś więcej. Sztuka stanowi pewnego rodzaju dopełnienie wpływające na dobre samopoczucie użytkowników przestrzeni, w których się znajduje. Dzięki niej, miejsce pracy jest komfortowe i inspirujące. Zalety sztuki chętnie wykorzystuje spółka biurowa Skanska. Deweloper może pochwalić się wieloma tego typu realizacjami, m.in. wielkopowierzchniowymi muralami, komiksami czy kreatywnymi ogrodzeniami wokół realizowanych inwestycji.

Przeczytaj także >> TOP 10: Najciekawsze wnętrza biurowe ostatnich miesięcy

Według danych z raportu „Future of Office Space”, zrealizowanego przez Skanska i infuture.institute, biuro staje się miejscem, gdzie dba się nie tylko o wygodę w kontekście fizycznym, ale i o komfort emocjonalny jego użytkowników. Pracodawcy przykładają coraz większą wagę do zapewnienia równowagi psychicznej i eliminacji przyczyn stresu pośród swoich pracowników. W raporcie zjawisko to wyjaśnione zostało za pomocą trendu społeczno-środowiskowego „Human-Centric-Office”, który oznacza holistyczne podejście do koncepcji biura. Autorzy raportu podkreślają, że współcześnie należy zapewnić w biurze dobrostan psychofizyczny, ponieważ to on jest niezbędnym elementem efektywności, dobrego samopoczucia i wygody.

Lobby – miejsce spotkań

Definiując przestrzenie swoich budynków biurowych, Skanska sięga do prostych form i swoich skandynawskich korzeni. Projektując budynki deweloper wybiera naturalne kolory oraz przyjazne środowisku materiały po to, aby ograniczyć negatywny wpływy na otoczenie i jednocześnie dbać o środowisko.

Przykładem takich inwestycji są wrocławskie budynki Centrum Południe oraz Nowy Targ. Posiadają one otwarte i nasłonecznione lobby, którego wnętrze ma nawiązywać do klimatu szwedzkich domów letniskowych. W ten sposób zmieniono przestrzeń recepcyjną z miejsca przechodniego na radosne i powitalne. Takie, w którym można się zrelaksować, popracować lub zorganizować spotkanie biznesowe. Dodatkowo, w lobby biurowca Nowy Targ powstała artystyczna instalacja przypominająca rój. Inspiracją tego dzieła, jak opowiada sam autor, była ławica szpaków. Została ona opracowana z 560 szpilek na bazie modelu w skali 1:20.