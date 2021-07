Biurowce od ATAL gotowe do użytku

ATAL Business Centers, działająca na rynku komercyjnym marka ogólnopolskiego dewelopera ATAL, ukończył prace budowlane i uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla dwóch obiektów biurowych – Krakowskiej 35 i Alei Pokoju 81. Wkrótce wprowadzą się do nich pierwsi najemcy.

REKLAMA

W ostatnich tygodniach ATAL Business Centers otrzymał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla dwóch inwestycji biurowych. Na najemców czeka Krakowska 35 we Wrocławiu i Aleja Pokoju 81 w Krakowie.

- W naszej ponad 30-letniej historii zrealizowaliśmy szereg obiektów z biurami. Pierwszy raz jednak oddajemy do użytku tak duże – liczące 13,5 tys. mkw. oraz 8,4 tys. mkw. – i innowacyjne kompleksy biurowe, które dostarczą nowoczesnej i zróżnicowanej przestrzeni do pracy. Cieszymy się, że możemy powitać w nich pierwszych najemców, którzy poza atrakcyjną ofertą powierzchni biurowych i inwestycyjnych mogą liczyć na szereg istotnych udogodnień: ofertę handlowo-usługową, gastronomiczną i edukacyjną, stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych czy infrastrukturę dla rowerzystów – mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL S.A.

Proces komercjalizacji obiektów trwa, w obu kompleksach w zasadzie od ręki dostępne są przestrzenie biurowe dające szerokie możliwości aranżacji.

Krakowska 35 – przestrzeń wielu możliwości gotowa do użytku

Biurowiec Krakowska 35 zlokalizowany jest w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Obiekt odpowiada na potrzeby poszukujących nowoczesnych przestrzeni biurowych i usługowych w dobrze skomunikowanej dzielnicy oraz w otoczeniu terenów zielonych. Kompleks oferuje ok. 13 500 mkw. powierzchni najmu i składa się z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej, gdzie mieści się garaż. O tym, że biurowiec spełnia wysokie wymagania świadczy otrzymany certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.

Atutem obiektu jest lokalizacja, z bezpośrednim dostępem do Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia, umożliwiająca sprawny dojazd autem do innych dzielnic, a liczne połączenia autobusowe i tramwajowe czy pobliska ścieżka rowerowa gwarantują pełne spektrum rozwiązań komunikacyjnych. Wizytówką Krakowskiej 35 jest dwukondygnacyjne lobby. Dla entuzjastów rozwiązań ekologicznych udostępniono stacje ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę dla rowerzystów, m.in. miejsca parkingowe, szatnie oraz łazienki. W biurowcu powstanie przedszkole i żłobek, gdyż jednym z najemców jest ogólnopolski operator przedszkoli Fair Play, który otworzy w obiekcie swoją placówkę gotową przyjąć blisko 100 dzieci. Dodatkową korzyścią, szczególnie istotną dla pracowników spoza Wrocławia, jest dostęp do bazy noclegowej w sąsiadującym z biurowcem aparthotelu Krakowska 37.

Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za komercjalizację wrocławskiego biurowca jest Knight Frank.

Aleja Pokoju 81 – nowy biurowiec na mapie Krakowa

Drugim oddanym do użytku obiektem jest kompleks biurowy Aleja Pokoju 81, który powstał na krakowskich Czyżynach, przy jednej z głównych arterii stolicy Małopolski. Dzięki czemu przyszli pracownicy mają zapewniony dogodny dojazd do miejsca pracy różnymi środkami komunikacji z każdego zakątka Krakowa, a także na wyciągnięcie ręki dostęp do oferty handlowej, restauracyjnej i rozrywkowej.