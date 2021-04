Biurowce rosną w Warszawie: TOP 10 najnowszych biurowych brył

W styczniu br. do użytku został oddany do użytku Skyliner - realizowany przez Karimpol i zaprojektowany przez APA Wojciechowski. Z kolei w lutym - Generation Park Y od Skanska spod kreski JEMS Architekci. To tylko niektóre z biurowców, o jakie wzbogaciła się w ostatnich 12 miesiącach Warszawa.

Generation Park Y

projekt: JEMS Architekci, inwestor: Skanska

Generation Park Y, najwyższy biurowiec Skanska w tej części Europy, wieńczący kompleks biurowy zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie, został oddany do użytku w styczniu br. Ten 140-metrowy budynek jest najbardziej zielonym wieżowcem w stolicy, oferującym ponadczasowe, zrównoważone powierzchnie biurowe, innowacyjne rozwiązania i imponujący widok na miasto.

Głównym założeniem projektu Generation Park było stworzenie takiego miejsca pracy, które odpowie na potrzeby pracowników wszystkich generacji – stąd jego nazwa. Realizacja kompleksu wystartowała w grudniu 2015 roku. Trzy lata później rozpoczęto wznoszenie 140-metrowej wieży oznaczonej literą Y.

Niemal na samym szczycie budynku, na 35. piętrze, do dyspozycji pracowników zostanie oddany taras wypełniony roślinami, z którego będzie można podziwiać panoramę stolicy.

Na dachu biurowca umieszczone zostaną ule. Z kolei w jego lobby powstanie ogromna ściana o powierzchni ponad 300 mkw., która dzięki przeszklonej elewacji, będzie widoczna również z zewnątrz. Pomiędzy budynkami kompleksu powstaną porośnięte roślinami pergole, których dachy będą również obsadzone zielenią. To dodatkowe miejsce, które pozwoli na pracę na świeżym powietrzu, ale także na chwilę relaksu, tworząc przyjazny klimat w tej okolicy.

Skyliner

projekt: APA Wojciechowski, inwestor: Karimpol

Zaprojektowany przez APA Wojciechowski Skyliner to jeden z najwyższych biurowców w Warszawie. Budynek, którego budowa rozpoczęła się pod koniec 2017 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie w styczniu br.

Górujący - na warszawskiej Woli - wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 000 m kw. powierzchni biurowej rozlokowanej na 30 kondygnacjach. Znajdują się w nim również lokale przeznaczone na cele handlowo-usługowe oraz gastronomiczne, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Łącznie blisko 49 000 m kw. powierzchni.

Skyliner otrzymał finalny certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W biurowcu zastosowano wiele proekologicznych rozwiązań pozwalających na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz organicznie nadmiernego zużycia wody i energii.

Mennica Legacy Tower

projekt: Goettsch Partners we współpracy z Epstein, inwestor: Golub Gethouse, Mennica Polska S.A.

Zaprojektowany przez Goettsch Partners we współpracy z pracownią Epstein biurowiec Mennica Legacy Tower uzyskał pozwolenie na użytkowanie w listopadzie ubiegłego roku.