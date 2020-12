Biurowce w remoncie. Trwają intensywne prace w Bydgoszczy

Trwają przygotowania do termomodernizacji gmachu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy ul. Hetmańskiej 38 w Bydgoszczy. W tej części Śródmieścia wcześniej zmodernizowano wieżowiec dawnej „Eltry”. Trwa też przebudowa 12-kondygnacyjnego gmachu po hotelu „Brda”.

REKLAMA

Bydgoski oddział KOWR przygotowuje się do kompleksowej termomodernizacji swojej siedziby. Ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodach. Zaplanowano też m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, rynien i naprawę części schodów. Zlecone zostaną poza tym niezbędne prace towarzyszące, w tym wykonanie nowej elewacji. Wstępnie zakończenie prac planowane jest jesienią przyszłego roku. Budynek ma wysokość prawie 29 metrów. Posiada 9 kondygnacji i ponad 4600 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Oddano go do użytku w 1966 roku.

Trwają też prace przy innym wysokościowcu w tej części Śródmieścia. Wieżowiec po dawnym hotelu „Brda” ma pełnić przede wszystkim funkcję mieszkalną. Zaprojektowano w nim ponad 100 lokali mieszkalnych oraz apartamentów. Na pierwszym piętrze planowane są przestrzenie biurowe, a parter przeznaczony zostanie na lokale handlowe.

Wcześniej odnowiony został 11-pietrowy wieżowiec przy ul. Dworcowej. Gmach po „Eltrze” o wysokości około 45 metrów pełni nadal funkcje biurowe. W ostatnich latach bydgoskie biurowce straciły tytuł najwyższych obiektów na rzecz nowych apartamentowców. 55 metrów wysokości liczy budynek Nordic Haven przy ul. A. Grottgera. O 10 metrów wyższy jest gmach River Tower sąsiadujący z nowym lodowiskiem.