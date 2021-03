Biurowce w remontach. Tak istniejące obiekty zyskują nowy blask

Polskę można śmiało nazwać placem budowy biurowców. Do użytku oddawane są spektakularne inwestycje (tylko w tym roku zakończono prace na budowie takich obiektów jak Skyliner czy Generation Park Y w Warszawie), jednocześnie ogłaszane są nowe inwestycje (jak Quorum we Wrocławiu czy The Bridge w stolicy). Właściciele istniejących obiektów nie pozostają jednak bierni i również uatrakcyjniają wnętrza i otoczenie istniejących biurowców. Poniżej przytaczamy kilka przykładów modernizacji, które miały miejsce w ostatnich kilku miesiącach.

REKLAMA

Rearanżacja w domowym klimacie: Lobby w Marynarska Point 2, Warszawa

We wrześniu 2020 roku zakończyła się modernizacja części wspólnych budynku biurowego w Warszawie należącego do Bluehouse Capital. Za koncepcję i wykonanie rearanżacji odpowiadał Tétris. – Sam pomysł na nową aranżację zrodził się ze skojarzenia z tworzeniem zielonej oazy na betonowej pustyni – podkreśla Anna Rębecka, architekt w Tétris.

Na wejściu gości wita zielona ściana za recepcją, która kieruje wzrok ku tonącej w roślinach, ażurowej bryle w sercu atrium. Architekci zaproponowali najprostszy kształt domu z dwuspadowym dachem, co wzmacnia wrażenie intymności i przytulności. Drewniana konstrukcja „domku” wzmocniona jest profilami stalowymi.

Wewnątrz znajdziemy wbudowaną kanapę, z wysokim oparciem pochłaniającym dźwięki, dodatkowe stoliki, fotele i krzesła – jest to przestrzeń do nieformalnych spotkań, pracy i odpoczynku. Na różnych wysokościach znajdują się pojemne donice z fantazyjnymi roślinami, a całość uzupełniona jest nastrojowym oświetleniem i ocieplona drewnem. Rośliny zostały skrupulatnie dobrane tak, aby mogły bez problemu żyć w tej zamkniętej przestrzeni.

Przeczytaj także >> Nowe inwestycje biurowe na warszawskiej Woli - zobacz szczegóły projektów



Twórcza adaptacja wnętrz wspólnych: North Gate w Warszawie

Rewitalizacja w budynku North Gate dotyczyła głównych obszarów przestrzeni publicznych o łącznej powierzchni użytkowej około 3400 mkw. Na kondygnacji przyziemia pełnej rearanżacji poddano strefę wejściową: główny hol wraz z towarzyszącymi funkcjami komercyjnymi, jak restauracja i lokale usługowe czy ogólnodostępne zespoły toalet oraz pomieszczenia biur zarządcy. Poprawiono przepływ użytkowników i gości w budynku, wprowadzono miejsca dla kameralnych spotkań. Za projekt metamorfozy odpowiada pracownia Artchitecture.

Nowa forma i lokalizacja recepcji podkreślają otwarty, czytelny układ komunikacji, poprawiają odbiór strefy reprezentacyjnej budynku. Wprowadzono nowe przeszklone systemowe drzwi pozwalające na integrację głównej przestrzeni holu z usługami okalającymi. Mniej formalny charakter mają strefy nieformalnych spotkań umeblowane w wygodne meble klubowe, indywidualne oświetlenie, wydzielone transparentnymi przepierzeniami.

Kolejnym obszarem adaptacji była nieużytkowana część 3 piętra wraz z wewnętrznym patio w wielokondygnacyjnym atrium. Wykorzystując strategię biophilic design na tarasie wewnętrznym stworzono unikalną oazę zieleni - urban jungle, tworząc atrakcyjne, bliskie naturze miejsce odpoczynku. Natomiast w części centralnej zaprojektowano nową wygodną salę klubową wraz z samoobsługowym barem.

Nowa jakość Stratos Office Center w Warszawie