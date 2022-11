Biurowce w Warszawie: na te inwestycje czekamy!

Pierwszy w Polsce biurowiec z własną, skomponowaną dla niego audiosferą, nowy kompleks biurowo-hotelowy w miejscu Atrium International, siedziba CD Projekt - to tylko niektóre z ekscytujących biurowych projektów w Warszawie!

Vibe; inwestor: Ghelamco, projekt: PIG Architekci

Vibe – tak nazywa się nowy projekt Ghelamco, którego budowa rozpoczęła się w październiku w samym sercu biznesowego centrum Warszawy, na Woli. Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki. Pierwszy z nich, 11-piętrowy budynek narożny u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, zostanie oddany do użytku jako pierwszy w I kw. 2024 roku i zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, planowanym na koniec 2025 r., powstanie 95 m wieża, sąsiadująca ze zrealizowanym przez Ghelamco kompleksem The Warsaw HUB. Za projekt odpowiada pracownia PIG Architekci.

Vibe, inwestor: Ghelamco, projekt: PIG Architekci, fot. mat. prasowe

Nazwa projektu – VIBE – to odwołanie do energicznego i wielkomiejskiego klimatu, który panować będzie w najnowszej inwestycji Ghelamco. Po raz pierwszy w Polsce, budynek otrzyma własną, specjalnie dla niego skomponowaną audiosferę, która nada mu niepowtarzalny i osobliwy charakter, wybrzmiewający również w jego wnętrzach.

Do projektu zaproszeni zostali najlepsi specjaliści z branży kreatywnej i muzycznej, którzy wsparli w tym procesie zespół dewelopera. Do skomponowania audiosfery VIBE’a, która stanie się symbolem nowej inwestycji Ghelamco, zaproszony został znany polski kompozytor, producent i sound designer, Wojciech Urbański.

Na całość kompleksu składać się będzie również obszerny, ogólnodostępny skwer miejski z pasażem między budynkami i wolnostojącym pawilonem.

Kompleks biurowo-hotelowy Upper One; inwestor: Strabag Real Estate, projekt: Medusa Group

W listopadzie Strabag Real Estate ogłosił realizację w Warszawie kompleksu biurowo-hotelowego Upper One. Inwestycja powstanie u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, w miejscu nieczynnego Atrium International.

Upper One dostarczy na stołeczny rynek dwa budynki oferujące 35 900 mkw. powierzchni biurowej i około 11 000 mkw. GLA przestrzeni hotelowej. W najbliższym czasie nowy projekt Strabag Real Estate będzie jedynym biurowcem w budowie zlokalizowanym w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu. Obiekt połączy zaawansowane technologie budynkowe i ultranowoczesną architekturę.

Kompleks biurowo-hotelowy Upper One, inwestor: Strabag Real Estate, projekt: Medusa Group

Upper One będzie wyróżniać rzeźbiona światłem, asymetryczna fasada, pulsująca ruchem pięciu przeszklonych wind. Obiekt połączy zaawansowane technologie budynkowe i ultranowoczesną architekturę. Zielona strefa odpoczynku oraz amfiteatr na patio nowej inwestycji stworzą miejsce do relaksu i organizacji wydarzeń kulturalnych, co pozwoli zintegrować lokalną społeczność w nowych przestrzeniach publicznych. W Upper One zaprojektowano nowatorski w inwestycjach biurowych w Polsce system geotermii, czyli odnawialne, proekologiczne i ekonomiczne źródło energii do ogrzewania i chłodzenia budynku. Autorem projektu jest pracownia Medusa Group.

Inwestor otrzymał już pozwolenia na rozbiórkę i budowę. Pierwszym krokiem w realizacji projektu będzie demontaż i wyburzenie biurowca Atrium International – prace rozpoczną się w I kwartale 2023 roku.

Projekt, zakładający budowę 34-kondygnacyjnego wysokościowca i 17-kondygnacyjnego hotelu, zostanie oddany do użytkowania w 2026 roku.

The Bridge; inwestor: Ghelamco, projekt: UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt

Trwa budowa liczącego 174 metry wieżowca, który stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby, tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge, inwestor: Ghelamco, projekt: UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt, fot. mat. prasowe

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne.

The Bridge jako pierwszy projekt biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, przyznawane najbardziej zaawansowanym technologicznie budynkom na świecie.

Co ważne, budynek Bellony – którego elewacja w 2016 roku została pieczołowicie odrestaurowana – będzie zachowany i połączony z wieżą. Dzięki temu powstanie symboliczny most łączący dawną architekturę z nowoczesnym budynkiem. Efektem tego połączenia będzie nietuzinkowe lobby, które zepnie oba budynki. Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Studio; inwestor: Skanska, projekt: Arrow Architects, Grupa 5 Architekci

Na warszawskiej Woli, pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ, trwa realizacja nowej inwestycji Skanska.

Studio, bo tak nazywa się kompleks biurowy, o którym mowa dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. To kolejny projekt szwedzkiego dewelopera w centrum biznesowym Warszawy. W Studiu przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów. Tak, jak we wszystkich budynkach Skanska, dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną infrastrukturę ułatwiającą komfortowy dojazd do pracy. W sąsiedztwie kompleksu znajduje się sieć zrewitalizowanych ścieżek rowerowych, stacje roweru miejskiego, jak również liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. Odległość od stacji metra Rondo Daszyńskiego oraz stacji Rondo ONZ to zaledwie kilka minut pieszo.

Studio, inwestor: Skanska, projekt: Arrow Architects, Grupa 5 Architekci, fot. mat. prasowe

Studio zmieni wizerunek kolejnego kwartału warszawskiej Woli. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i mała architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług będzie nie tylko miejscem pracy, ale również relaksu.

Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci. Jednym z wyróżników Studia będzie tzw. ludzka skala przyziemia, podkreślona elementami konstrukcji wyrzeźbionych w formie powtarzalnych liter X.

Sobieski Tower; inwestor: Ghelamco, projekt: JEMS Architekci

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie. Budynek zaprojektowany przez JEMS Architekci ma mieć 130 metrów wysokości.

Do tej pory Ghelamco dość ostrożnie wypowiadało się o planach budowy wysokościowca na granicy Śródmieścia i Ochoty w Warszawie. Początkowo deweloper planował budowę aż 160-metrowej bryły, jednak stołeczny ratusz nie wydał zgody na taką wysokość. Obecna propozycja zaprezentowana przez radę miasta zakłada budynek niższy o 30 metrów, ale za to szerszy i o zróżnicowanych wysokościach.

W maju 2022 r. Ghelamco pokazało projekt wieżowca Sobieski Tower, który firma planuje wybudować przy placu Zawiszy w Warszawie, fot. mat. pras.

Siedziba CD Projekt; inwestor: CD Projekt, projekt: Medusa Group

Budynek biurowo-administracyjny CD Projekt powstaje w nietypowym miejscu, na terenie dawnych zakładów FSO Żerań w Warszawie. Założenia projektu zdeterminował gen przemysłowy, który architekci Medusa Group dostrzegli zarówno w samej lokalizacji, jak i w działalności inwestora.

- CD Projekt to na wskroś współczesny przemysł, funkcjonujący w innym wymiarze i wymagający nowej skali, ale z podobnymi potrzebami, co ten tradycyjny - tłumaczy Przemo Łukasik.

Siedziba CD Projekt inwestor: CD Projekt, projekt: Medusa Group, fot. mat. prasowe

Zgodnie z oczekiwaniami inwestora, Medusa Group zaprojektowała przestrzeń na planie otwartym, bardzo łatwą w aranżacji i efektywnym zagospodarowaniu. Nastawienie na elastyczność wnętrz poskutkowało zastosowaniem stalowej konstrukcji stropów. Poszczególne kondygnacje projektanci pozbawili wewnętrznych słupów i ścian nośnych, by łatwiej było dostosowywać je do zmieniających się potrzeb i ewentualnych zmian w przyszłości.

Sześciokondygnacyjny budynek przyjął prostą, prostopadłościenną formę, co wynika z założenia projektowego o jak najmniej agresywnej ingerencji w otoczenie. Architektura budynku operuje oszczędnymi środkami wyrazu, ale równocześnie stanowi indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną.

Wartością dodaną projektu będzie niewątpliwie zieleń. Wzdłuż wszystkich przeszklonych elewacji architekci zaprojektowali - wykonane w konstrukcji drewnianej - zielone tarasy. Będą dostępne dla wszystkich pomieszczeń biurowych.

Kompleks biurowy Lixa ; inwestor: Yareal Polska, projekt: HRA Architekci

Flagowy projekt Yareal Polska, kompleks biurowy LIXA, wznoszony jest obecnie przy Rondzie Daszyńskiego. Docelowo będzie złożony z czterech wielofunkcyjnych budynków rozdzielonych mierzącym 150 m, eleganckim, pieszym pasażem miejskim, przecinającym LIXA na dwie części. Pomiędzy budynkami powstaną dwa przestronne ogrodowe dziedzińce, zapewniające atmosferę kampusu uniwersyteckiego. Oprócz bujnej zieleni, w centralnej części ukończonego już pierwszego ogrodu powstał połączony z lobby pawilon, z przestrzenią konferencyjną i restauracyjną, umożliwiającą organizację rozmaitych spotkań i eventów. Po ukończeniu inwestycji, kompleks LIXA zapewni najemcom i mieszkańcom okolicy ogólnodostępne tarasy i ogrody o łącznej powierzchni mierzącej ponad pół hektara.

Kompleks biurowy Lixa (na wizualizacji budynek Lixa D), inwestor: Yareal Polska, projekt: HRA Architekci, fot. mat. prasowe

Docelowo Lixa będzie mierzyć w całości 75 000 mkw. elastycznej przestrzeni biurowej umożliwiającej adaptację do indywidualnych potrzeb najemców i wdrożenie nowoczesnego modelu pracy. Zapewnią one komfortowe warunki pracy dla największych, międzynarodowych korporacji. Ich pracownicy będą mieli zapewniony dogodny dojazd dzięki pobliskiej stacji metra oraz licznym liniom tramwajowym i autobusowym. Projekt realizowany jest w trzech etapach, a zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2024.