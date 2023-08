Biurowce w Warszawie. Na te inwestycje czekamy w stolicy!

Pierwszy biurowiec w Polsce z "muzycznym DNA", nowy budynek kompleksu CD Projekt, gmach biurowo-handlowy, który stanie w miejscu dawnego Atrium International - to tylko niektóre z biurowców, na jakie czeka Warszawa. Oto one!

Nowe biurowce, na jakie czeka Warszawa:

Biurowiec Skyliner II

Na jesień br. zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji drugiego etapu budowy kompleksu Skyliner szkicu APA Wojciechowski Architekci. Biurowiec o wysokości 130 metrów powstanie przy Rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli i zajmie miejsce tuż obok pierwszego etapu inwestycji.

Nowy warszawski biurowiec Skyliner II ma liczyć 24.000 mkw. powierzchni rozmieszonej na 28 kondygnacjach. Większość powierzchni użytkowej – 23.000 mkw. zostanie przeznaczona na biura. Lokale handlowo-usługowe zajmą blisko 1.000 mkw. Pod względem architektonicznym budynek będzie nawiązywał do pierwszej fazy kompleksu Skyliner oddanego do użytku na początku 2021 roku i w naturalny sposób dopełni pozostałą przestrzeń działki.

Budowa budynku Skyliner II ma wystartować na jesieni 2023 roku. fot. mat. prasowe

Oba wieżowce Grupy Karimpol połączy wspólne podium. To w drugiej fazie inwestycji będzie w pełni przeszklonym foyer wejściowym z otwartym, podświetlonym, dwukondygnacyjnym holem i antresolą. Podobnie jak w pierwszej fazie poprowadzą na nią reprezentacyjne schody. Całość wnętrza wypełni bujna roślinność naturalna. Łącznie ogólnodostępne podium kompleksu będzie posiadało 4.500 mkw. powierzchni przeznaczonej na strefę handlowo-usługową, z której będą mogli korzystać zarówno najemcy, jak i okoliczni mieszkańcy.

Skyliner II będzie wypełniony zielenią od wejścia aż po dach. Na najwyższych kondygnacjach budynku zostały zaprojektowane tarasy-ogrody o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Ich projektantem jest biuro projektowe RS Architektura Krajobrazu. Każdy z nich będzie miał swój indywidualny charakter i różnorodne możliwości przeznaczenia.

Kompleks biurowo-hotelowy Upper One

W listopadzie ubiegłego roku Strabag Real Estate ogłosił realizację kompleksu biurowo-hotelowego Upper One. Inwestycja powstaje u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II, w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się budynek Atrium Internatial.

W lipcu br. zakończyła się trwająca siedem miesięcy rozbiórka nadziemia trzydziestoletniego biurowca. W jego miejscu deweloper wybuduje kompleks biurowo-hotelowy.

Na działce przy al. Jana Pawła II powstanie kompleks biurowo-hotelowy Upper One, fot. mat. prasowe Strabag Real Estate

Kompleks Upper One ma zostać ukończony w 2026 roku. Projekt zostanie wzniesiony w czasie trwającej w Warszawie luki podażowej – będzie to jedyny biurowiec w budowie w Centralnym Obszarze Biznesu. Dostarczy na stołeczny rynek 35 900 mkw. ultranowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni pracy oraz około 11 000 mkw. powierzchni hotelowej. Wieża biurowa wyróżni skyline stolicy elegancką, harmonijkową szklaną fasadą. Unikalny design tego miejsca uzupełnią panoramiczne windy oraz blisko 400 mkw. tarasów zlokalizowanych na najwyższych piętrach 34-kondygnacyjnego budynku biurowego.

Obiekt połączy zaawansowane technologie budynkowe i ultranowoczesną architekturę spod kreski Medusa Group.

Budynek biurowo-administracyjny CD Projekt

Medusa Group stoją również za projektem nowego budynku biurowo-administracyjnego CD Projekt, który powstaje w nietypowym miejscu, bo na terenie dawnych zakładów FSO Żerań. Prace budowlane mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2025 roku. Na razie w lipcu zakończono budowę nowoczesnego garażu z zieloną strefą rekreacyjną na dachu.

Tak będzie wyglądał nowy budynek na terenie kampusu CD Projekt w Warszawie, fot. mat. prasowe

Kompleks stanie na terenie kampusu, ulokowanego w dawnych zakładach FSO Żerań i będzie się składać z budynku biurowego oraz wielofunkcyjnego budynku garażu ze strefą rekreacyjną zlokalizowaną na dachu. Nowoczesna i maksymalnie elastyczna przestrzeń nowo powstającego kompleksu ma w przyszłości umożliwić dokonywanie zmian funkcjonowania wznoszonego dziś budynku. Przestrzeń biurowa łatwo będzie mogła ulec transformacji.

Wartością dodaną projektu będzie zieleń. Wzdłuż wszystkich przeszklonych elewacji biurowca architekci zaprojektowali zielone tarasy. Będą dostępne dla wszystkich pomieszczeń i przestrzeni biurowych. Przestronne, rozsuwane okna zapewnią dużą ilość światła dziennego, a bezpośredni dostęp do świeżego powietrza umożliwi naturalne przewietrzanie pomieszczeń. Balkony będą cofnięte w głąb fasady, zapobiegając zbytniemu nasłonecznieniu i nagrzewaniu wnętrz.

Biurowiec Vibe

Na warszawskiej Woli Ghelamco realizuje projekt o nazwie Vibe – pierwszy w Polsce biurowiec z muzycznym DNA. Kompleks stanowić będą dwa niezależne budynki. Pierwszy z nich, 11-piętrowy budynek narożny u zbiegu ulic Towarowej i Kolejowej, zostanie oddany do użytku jako pierwszy w I kw. 2024 roku i zaoferuje 15 tys. mkw. powierzchni najmu. W drugim etapie inwestycji, planowanym na koniec 2025 r., powstanie 95 m wieża, sąsiadująca ze zrealizowanym przez Ghelamco kompleksem The Warsaw HUB. Za projekt kompleksu odpowiada pracownia PIG Architekci.

Na warszawskiej Woli Ghelamco realizuje projekt o nazwie Vibe. fot. mat. prasowe

Po raz pierwszy w Polsce, budynek otrzyma własną, specjalnie dla niego skomponowaną audiosferę, która nada mu niepowtarzalny i osobliwy charakter, wybrzmiewający również w jego wnętrzach.

Budowa rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, a w lipcu br. na pierwszym budynku zawisła wiecha.

Biurowiec The Bridge

Kolejna inwestycja Ghelamco w Warszawie to powstający przy Placu Europejskim biurowiec The Bridge spod kreski holenderskiego UNStudio i Polsko-Belgijskiej Pracowni Architektury Projekt. Budynek połączony zostanie ze stojącą obok dawną siedzibą wydawnictwa Bellona, z którą dzielić będzie wspólne lobby.

Przy Placu Europejskim trwa budowa 174-metrowego wieżowca The Bridge, fot. mat. prasowe

174 metrowy wieżowiec zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne.

The Bridge jako pierwszy projekt biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore, przyznawane najbardziej zaawansowanym technologicznie budynkom na świecie.

Planowany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 roku.

Kompleks biurowy LIXA

Flagowy projekt Yareal Polska, kompleks biurowy LIXA, wznoszony jest obecnie przy Rondzie Daszyńskiego. Docelowo będzie złożony z pięciu wielofunkcyjnych budynków rozdzielonych mierzącym 150 m, eleganckim, pieszym pasażem miejskim, przecinającym LIXA na dwie części. Inwestycja w całości dostarczy 77 000 mkw. elastycznej przestrzeni biurowej umożliwiającej adaptację do indywidualnych potrzeb najemców i wdrożenie nowoczesnego modelu pracy. W lipcu br. zrealizowany budynek LIXA C był już skomercjalizowany w 95 procentach.

Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy kompleksu LIXA – na wizualizacji powstający budynek LIXA E. fot. mat. prasowe

Po ukończeniu inwestycji, kompleks spod kreski HRA Architekci zapewni najemcom i mieszkańcom okolicy ogólnodostępne ogrody o łącznej powierzchni mierzącej ponad pół hektara. Pomiędzy budynkami powstaną dwa przestronne ogrodowe dziedzińce, zapewniające atmosferę kampusu uniwersyteckiego. Oprócz bujnej zieleni, w centralnej części ukończonego już pierwszego ogrodu powstał połączony z lobby pawilon, z przestrzenią konferencyjną i restauracyjną, umożliwiającą organizację rozmaitych spotkań i eventów.

Projekt realizowany jest w trzech etapach, a zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2024. Obecnie realizowany jest ostatni etap budowy kompleksu LIXA – biurowce LIXA D i E.

Sobieski Tower

Kolejna stołeczna inwestycja Ghelamco to projekt Sobieski Tower spod kreski JEMS Architekci, który po raz pierwszy deweloper pokazał w maju 2022 roku. Budynek mający powstać przy placu Zawiszy w Warszawie według początkowych planów miał mieć 160 metrów wysokości, jednak ostatecznie stanęło na 130 metrach, po tym jak stołeczny ratusz nie wydał zgody na wyższą budowlę.

Spółka Sobieski Tower złożyła wniosek o pozwolenie na budowę wieżowca Sobieski Tower, fot. UM Warszawa

Teraz kilka dni temu Spółka Sobieski Tower złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, o czym pisał m.in. portal Nowa Warszawa.

Kompleks biurowy Studio

Budowa I fazy kompleksu biurowego Studio, zlokalizowanego pomiędzy stacjami metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego, ruszyła w sierpniu 2021 roku.

Kompleks biurowy Studio Warszawa. Już niebawem do użytku zostanie oddany budynek Studio B, czyli I faza inwestycji. fot. mat. prasowe Skanska

Inwestycja Skanska dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. To kolejny projekt szwedzkiego dewelopera w centrum biznesowym Warszawy.

Kompleks Studio będzie składał się z dwóch budynków, z czego Studio B dostarczy na warszawski rynek 16 400 mkw. powierzchni biurowej. Oddanie budynku do użytkowania zaplanowane jest na koniec sierpnia 2023 roku, czyli już niebawem.

Najemcy Studia będą mieli do dyspozycji tarasy, skandynawskie lobby oraz kompleksowo zaaranżowaną przestrzeń zewnętrzną, którą wypełnią zimozielone rośliny. W Studiu przewidziano 286 miejsc parkingowych oraz 285 miejsc dla rowerów. Tak, jak we wszystkich budynkach Skanska, dla rowerzystów przygotowano rozbudowaną infrastrukturę ułatwiającą komfortowy dojazd do pracy. Atutem inwestycji będzie również ogólnodostępny plac z małą architekturą, który zapewni połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina.

Autorami projektu Studia są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci. Jednym z wyróżników Studia będzie tzw. ludzka skala przyziemia, podkreślona elementami konstrukcji wyrzeźbionych w formie powtarzalnych liter X.