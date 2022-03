Biurowe wieże Katowic z pozwoleniem na użytkowanie

Wieże biurowe Global Office Park górujące nad centrum Katowic wkrótce zapełnią się najemcami. Cavatina Holding otrzymała właśnie pozwolenie na użytkowanie dla jednej ze swoich flagowych inwestycji. Projekt architektoniczny przygotował Piotr Jasiński, dyrektor działu projektowania Cavatiny.

Zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrówki dwie 104-metrowe wieże biurowe Global Office Park dostarczą na rozwijający się prężnie katowicki rynek 55,2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

- Global Office Park to nie tylko niezwykle nowoczesny, dobrze zaprojektowany obiekt biurowy. To przede wszystkim otwarty na miasto, wzbogacający jego infrastrukturę kompleks mixed-use wpierający przemiany zachodzące w centrum Katowic. Oddanie do użytku jego najokazalszej części to dla nas w Cavatina Holding ważny i oczekiwany moment. Otrzymane właśnie pozwolenie na użytkowanie jest potwierdzeniem, że prace przy tej inwestycji przebiegły zgodnie z planem, a firmy takie, jak ING Tech, UPC, Hyland i wiele innych już wkrótce skorzystają ze swoich nowych biur - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Global Office Park to wielofunkcyjny zespół budynków składający się z części biurowej, usługowej i mieszkalnej. Biura, oprócz dwóch 25-piętrowych wież, zajmują także oddany już do użytku i w pełni wynajęty, najmniejszy w kompleksie budynek C. W trzeciej wieży powstanie 670 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Podstawą wszystkich trzech wieżowców jest 5-kondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi i sklepami. Mieszkańcy oraz najemcy kompleksu zyskają dostęp do stref zieleni i relaksu stworzonych na tarasach zajmujących 2,3 tys. mkw. powierzchni.

Lokalizacja, ciekawa architektura oraz kompleksowość usług Cavatiny, która wspiera najemców także w planowaniu, projektowaniu i przygotowaniu nowych przestrzeni biurowych to czynniki zwiększające popularność inwestycji wśród firm obecnych i wchodzących na katowicki rynek. Dodatkowo wszystkie budynki biurowe GOP będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Aby zapewnić najemcom jeszcze więcej komfortu w postpandemicznej rzeczywistości, deweloper postanowił certyfikować je także w systemie WELL Health-Safety Rating. Certyfikaty te są dla najemców potwierdzeniem, że decydując się na biuro w tej inwestycji, będą mogli dużo łatwiej realizować cele swoich polityk w zakresie ESG.