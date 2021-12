Biurowiec Alpha już po odbiorze technicznym

Zakończył się proces odbiorów technicznych pierwszego z budynków kompleksu biurowo-usługowego Airport City Gdańsk. Obiekt zrealizowany został zgodnie z wytycznymi certyfikacji LEED Gold. Wyróżnia się m.in. fasadą o wysokich parametrach retencji dźwięku.

Alpha przeszła odbiór techniczny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Pozytywne decyzje budynek otrzymał także za strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Odbiory są potwierdzeniem ukończenia prac zgodnie z przepisami i projektami.

Generalnym wykonawcą jest firma HOCHTIEF Polska. Zakres prac obejmował standard deweloperski - tzw. shell&core. Oprócz skorupy i dachu budynku HOCHTIEF Polska wykonał części wspólne, windy, lobby z recepcją, pomieszczenie sterujące jednostką do zarządzania biurowcem - BMS, łazienki, garaż i zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Budynek powstawał przez 18 miesięcy włączając w to czas przygotowania projektu wykonawczego. To dosyć krótki okres, szczególnie biorąc pod uwagę okoliczności związane z pandemią.

- Lockdowny i dotkliwy brak pracowników budowlanych po wybuchu pandemii były dużym wyzwaniem w kontekście napiętych terminów budowy obiektu. Dzięki dużemu doświadczeniu w realizacji podobnych budynków i możliwościom zaangażowania dodatkowych ekip udało się dotrzymać uzgodnionego w umowie terminu półtora roku na ukończenie tego 6 – kondygnacyjnego obiektu. Zarówno w zakresie projektu, jak i wykonania budynek charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami – mówi Aleksander Olszewski, Kierownik Kontraktu z HOCHTIEF Polska.

Przykładem niestandardowych rozwiązań są konstrukcja ze specjalnych profili aluminiowych i fasada o podniesionych parametrach akustycznych zapewniająca wysoką retencję dźwięku. Ze względu na bliskość lotniska takie rozwiązania były konieczne, żeby zmniejszyć hałas i zapewnić komfort pracy najemcom. Z założenia obiekt powinien być oszczędny i przyjazny dla ludzi w nim pracujących.

- Oprócz wysokiej jakości wykończenia, to właśnie kwestia akustyki budynku jest jednym z jego atutów, robiących największe wrażenie na osobach odwiedzających nasz biurowiec. Bliskość lotniska części z nas kojarzy się z problemem hałasu. Tymczasem wewnątrz budynku ACG Alpha, poziom hałasu oceniany jest jako niższy niż „typowy hałas miasta” związany m.in. z ruchem ulicznym, występujący w biurowcach zlokalizowanych w centrum Gdańska - mówi Michał Dargacz, Dyrektor ds. Airport City z Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o.

Budynek Alpha jest pierwszym w powstającym kompleksie Airport City Gdańsk (ACG). To nowoczesna dzielnica lotniskowa, wznoszona tuż przy Porcie Lotniczym Gdańsk obok przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Atutem ACG jest wykorzystanie potencjału dogodnej lokalizacji w sąsiedztwie lotniska, obwodnicy Trójmiasta i Autostrady A1. W pierwszym etapie projektu powstał 6 -kondygnacyjny budynek Alpha o powierzchni najmu 8 500 m2. Biurowiec certyfikowany jest LEED Gold wg najnowszej i najbardziej restrykcyjnej wersji v4 Building Design and Construction potwierdzającej ekologiczne podejście do tworzonej przestrzeni. Budynek powstał zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego – znaczna część terenu zewnętrznego obejmuje zróżnicowana roślinność co wzmacnia bioróżnorodność otoczenia i zapewnia jego równowagę ekologiczną.