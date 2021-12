Biurowiec autorstwa pracowni Maćków w nowej oprawie wizualnej

Standard zarządzania i wnętrza w biurowcu Green2Day zaprojektowanym przez Zbigniewa Maćkowa mają zachęcać do bezpiecznego i komfortowego powrotu do biur po czasie home office.

W ostatnich tygodniach biurowiec zyskał nową identyfikację wizualną i stronę internetową.

- Green2Day to biurowiec, który jest bardzo wysoko oceniany przez swoich najemców. Osoby, które tu pracują lubią to miejsce i poniekąd się z nim identyfikują. Wykorzystując tę obserwację, chcieliśmy podkreślić jego charakter rozwijając historię Green2Day w postaci zupełnie nowej, wyrazistej identyfikacji wizualnej, nowej strony www, zdjęć czy filmów kręconych z drona. Nasze podejście pozwoli nam nie tylko lepiej zarządzać tym, jak pracuje i funkcjonuje się w budynku, ale też pokazywać nieruchomość na zewnątrz i docierać do nowych najemców - mówi Justyna Magrzyk–Flemming, Head of Marketing&PR, BNP Paribas Real Estate.

Green2Day ma do zaoferowania ponad 4 tys. mkw. Rozlokowane są one na trzech kondygnacjach; na parterze oraz na pierwszym i trzecim piętrze. W sumie w biurowcu na sześciu piętrach do dyspozycji najemców jest ponad 17 tys. mkw. powierzchni.