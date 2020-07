Biurowiec Central Point rośnie w centrum Warszawy

Biurowiec Central Point, położony w najbardziej prestiżowym i atrakcyjnym miejscu w kraju – na rogu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej w Warszawie – już w przyszłym roku zostanie oddany do użytku. Budynek, znajdujący się na skrzyżowaniu dwóch linii metra, będzie miał 21 pięter i niemal 20 tys. mkw. powierzchni. Minimalistyczny projekt z przewagą szkła nawiązuje do okolicznych biurowców, w tym do położonego po przekątnej tzw. Nowego Sezamu, dzięki czemu Central Point dobrze komponuje się ze ścisłym centrum stolicy. Autorami projektu są Biuro Projektowe Kazimierski i Ryba oraz paryskie biuro firmy Arquitectonica.

- Budowa biurowca Central Point postępuje szybko, co jest kolejnym dowodem na dobrą kondycję warszawskiego rynku biurowego, mimo sytuacji epidemicznej, w której cały czas funkcjonujemy. Ukończone zostały już 4 poziomy garażu podziemnego i cztery piętra. Obecnie realizowana jest piąta kondygnacja, a ukończenie gotowego do użytku budynku zaplanowano na III kwartał 2021 roku. Jesteśmy pewni, że przyszli najemcy docenią komfort tego nowoczesnego miejsca z wyjątkowo dobrą lokalizacją. Warto podkreślić, że to jedyne miejsce, w którym stykają się dwie linie metra, umożliwiając szybki transport w różne części Warszawy – mówi Radosław Pawlak z CBRE.

21 pięter biurowca Central Point

Biurowiec Central Point będzie miał 21 kondygnacji wraz z antresolą i 95 metrów wysokości. Jego łączna powierzchnia to prawie 20 tys. mkw., z czego ok. 18 tys. mkw. to przestrzeń biurowa, a 1,1 tys. mkw. handlowo-usługowa. Na jednym piętrze znajdzie się ok. 950 mkw. do wynajęcia. Do dyspozycji najemców będzie 80 miejsc parkingowych, punkty ładowania samochodów elektrycznych, parking dla rowerów, szatnie i prysznice. Ze względu na położenie na skrzyżowaniu linii metra, na styku konstrukcji budynku i stacji zaprojektowano elementy wibroizolacyjne.

- Pandemia koronawirusa nie zweryfikowała znacząco planów firmy Immobel, która w ścisłym centrum Warszawy buduje Central Point. To inwestycja zlokalizowana pod jednym z najbardziej prestiżowych adresów w kraju, tuż nad skrzyżowaniem dwóch linii metra. Ten butikowy budynek biurowy zapewni swoim przyszłym najemcom nie tylko dostęp do szerokiej oferty usługowo-kulturalnej Warszawy - co wynika z doskonałej, centralnej lokalizacji – ale, co ważniejsze w czasach pandemii, da możliwość korzystania z elastycznie dopasowanej powierzchni powstającej w ramach projektu oferującego wysoki standard wykończenia architektonicznego. Cieszymy się, że jesteśmy współodpowiedzialni za proces komercjalizacji tak wyjątkowej inwestycji – mówi Tomasz Czuba, JLL.

Pod budynkiem, oprócz dwóch linii metra, znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Blisko jest też do Dworca Centralnego i centrum handlowego Złote Tarasy. Położenie w ścisłym centrum miasta zapewnia szybki dostęp do wielu restauracji i kawiarni oraz miejsc wypoczynkowych, np. Ogrodu Saskiego. Oprócz tego w promieniu jednego kilometra znajduje się ponad 20 hoteli.

Biurowiec został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.