Biurowiec Green Horizone z pierwszą w Polsce instalacją nowego systemu ogrodnictwa modułowego

Właściciel i zarządca biurowca Green Horizon, Globalworth, wraz z warszawską firmą MalinowskiDesign i najemcami, otworzyli w poniedziałek pierwszą w Polsce instalację nowego systemu ogrodnictwa modułowego. W proces metamorfozy zaangażowani zostali pracownicy, którzy samodzielnie zasadzili kilkadziesiąt gatunków roślin.

Zlokalizowany w centrum Łodzi budynek biurowy Green Horzion stał się jeszcze bardziej zielony. Jego wewnętrzny pasaż wypełnił się eleganckimi donicami z rabatami, w których pracownicy mieszczących się tu firm razem z zespołem Globalworth posadzli rośliny, krzewy i drzewa. Jest to doskonały przykład ogrodnictwa w miejscu pracy, odpowiadający światowym trendom.

- Naszymi głównymi priorytetami były i nadal są zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób pracujących i odwiedzających nasze nieruchomości. Dlatego postanowiliśmy zainwestować w rozbudowę infrastruktury zielonej na patio budynku Green Horizon. Efekt jest znakomity, a nasi najemcy bardzo zadowoleni - mówi Magdalena Karniewska, Asset Manager w Globalworth Poland.

- Zaproponowaliśmy naszym najemcom możliwość uprawy kwiatów i ziół w miejscu pracy, ponieważ wierzymy, że dzięki temu pracownicy będą jeszcze z większą ochotą korzystać z naszego budynku. Miło było patrzeć na uśmiechniętych i zaangażowanych ludzi, z którymi dzisiaj wspólnie sadziliśmy rośliny. Ta akcja idealnie wpisuje się w strategię Globalworth, w której dbamy o budowanie społeczności najemców - komentuje Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Directorw w Globalworth Poland

Uprawa roślin daje poczucie sprawczości, znacząco obniża poziom stresu i zwiększa kreatywność. Jest to świetne narzędzie do interakcji i pracy zespołowej. W poniedziałkowe popołudnie przekonali się o tym pracownicy Green Horizon, którzy z zapałem urządzali nowy ogród na patio – według własnego pomysłu, bez niczyjej ingerencji.

- Widzimy ogromne zainteresowanie ogrodnictwem miejskim wśród naszych klientów. To doskonały pomysł na miękki powrót do biur. Wspólna rabata, warzywniak czy farma w biurze są idealnym pretekstem do współdziałania, dzielenia się wiedzą, podejmowania aktywności fizycznej, zmiany złych nawyków jakim jest uzależnienie od technologii. Nauka uprawy własnej żywności jest bezcenna i wciągająca, gdy spróbujesz wpadniesz w nią po uszy. Dla mnie praca w ogrodzie to idealny moment do uwolnienia myśli, to miejsce, w którym przychodzą przełomowe pomysły. W ogrodzie łatwiej zarządzać emocjami, starać się nie być tak zorientowanym na cel - uważa Dariusz Malinowski, właściciel MalinowskiDesign.

Nowy ogród w Green Horizon powstał w innowacyjnej technologii CityPot, która jest łatwa w budowie i utrzymaniu. Nie ingeruje w płytę posadzki ani w strop i nie wymaga zgód czy decyzji administracyjnych. Jest łatwa w demontażu i w przenoszeniu. CityPot daje szansę i możliwości tworzenia kreatywnych przestrzeni miejskich: od kieszonkowych parków, po ogrody na dachu czy farmy miejskie pełne kwiatów, warzyw i ziół.

Green Horizon to nowoczesny budynek biurowy zlokalizowany przy ważnym węźle komunikacyjnym przy rondzie Solidarności, zaledwie 1,5 km od dworca Łódź Fabryczna i ścisłego centrum miasta. Atutem nieruchomości jest również bezpośrednie sąsiedztwo największego kampusu Uniwersytetu Łódzkiego. Budynek oferuje 35,5 tys. mkw. powierzchni biurowej, ponad 400 miejsc parkingowych oraz liczne udogodnienia dla najemców, m.in. restauracje, centrum medyczne oraz przedszkole. Wyposażono go również w ekologiczne rozwiązania, m.in. energooszczędne oświetlenie i wydajny system klimatyzacji, wykorzystujący chłodne powietrze z zewnątrz. Obiekt posiada certyfikat LEED na poziomie Gold.