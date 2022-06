Biurowiec i zabytkowa willa. W Łodzi otwarto inwestycję Opera Park

Dwa lata czekał na oficjalne otwarcie. Wraz z pieczołowicie wyremontowaną w 2016 r. willą Kastenberga nowoczesny budynek biurowy tworzy kompleks Opera Park i właśnie otworzył podwoje.

– Biurowców w Łodzi jest wiele, ale takich, które w centrum miasta miałyby swój własny park, trudno byłoby szukać – mówi Anna Mostowska, współwłaścicielka firmy Office-R, która stworzyła Opera Park. – Staraliśmy się, żeby w żaden sposób nie został zniszczony w trakcie prac budowlanych. To się udało. Ponad dwa lata temu wpadliśmy też na pomysł, by to miejsce zostało zdefiniowane jeszcze jakoś inaczej niż poprzez funkcję biurową, jaką na co dzień pełni – poprzez sztukę. Tak doszło do współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i narodzin projektu „Łódzki Tryptyk Symfoniczny”, który docelowo stworzą trzy rzeźby. Gotowy jest już „Dyrygent”, teraz symbolicznie odsłaniamy „Skrzypka na dachu”, który na dachu przybudówki przy willi Kastenberga de facto stoi.