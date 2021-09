Biurowiec Infinity – trwają zaawansowane prace podziemne. Zobacz zdjęcia!

Prace budowlane nad realizacją podziemia biurowca Infinity we Wrocławiu nabierają tempa. Zaprojektowany przez AHR Architects biurowiec klasy A ma zostać oddany do użytku w pierwszym kwartale 2023 roku.

Prace budowlane związane z realizacją podziemia biurowca Infinity we Wrocławiu postępują bardzo dynamicznie. Generalny wykonawca inwestycji, Eiffage Polska Budownictwo S.A., zakończył już realizację ściany szczelinowej i przystąpił do wykonywania wykopów oraz stropów do poziomu płyty fundamentowej. Siedmiokondygnacyjny budynek biurowy klasy A, powstający przy placu Jana Pawła II, zaoferuje łącznie niemal 22 tys. mkw. powierzchni najmu. Ukończenie inwestycji zaplanowano na I kw. 2023 r.

Rozpoczęte w marcu br. prace ziemne w ramach realizacji Infinity znajdują się na zaawansowanym etapie. Wykonawca inwestycji niebawem dotrze do najgłębszego punktu wykopu (na poziomie -14,68 metrów) i rozpocznie prace przygotowawcze związane z wykonywaniem pierwszych sekcji płyty fundamentowej, której grubość będzie dochodziła do niemal 1 m. Płyta ta zostanie wykonana w listopadzie, a uzyskanie stanu zero jest zaplanowane na koniec I kw. 2022 r.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tempa prac budowlanych w ramach Infinity. Poszczególne etapy realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem, a już niebawem przystąpimy do jednej z kluczowych faz prac podziemnych, wykonania pierwszych działek płyty fundamentowej. Aby tego dokonać, z wykopu wywieziemy łącznie ok. 34,4 tys. metrów sześciennych ziemi. Równolegle z realizacją prac budowlanych, prowadzimy także intensywne rozmowy z pierwszymi firmami, które właśnie z Infinity chciałby związać swoją przyszłość biznesową. Wysoka jakość przestrzeni, wyjątkowa architektura oraz doskonała lokalizacja w ścisłym centrum Wrocławia sprawiają, że Infinity stanowi świetną propozycję dla firm poszukujących nowoczesnych i bezpiecznych przestrzeni biurowych – powiedział Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Budynek zostanie wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne, bezdotykowe oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewniające bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. Na dachu biurowca powstanie przestronny taras z elementami małej architektury i zieleni. Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AHR Architects, a za komercjalizację odpowiedzialna jest firma doradcza JLL. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na I kw. 2023 r.

Infinity – informacje podstawowe:

• Łączna powierzchnia najmu – 21 847 m kw. w standardzie klasy A

• Liczba miejsc parkingowych – 311 w garażu podziemnym

• Udogodnienia dla rowerzystów: 120 stojaków rowerowych – w zamkniętej strefie w podcieniu budynku; szatnie oraz prysznice dla rowerzystów – na poziomie -1

• Lokalizacja – Wrocław, plac Jana Pawła II (Nabycińska / Legnicka / Sokolnicza) – adres administracyjny ul. Nabycińska 2

• Pracownia architektoniczna: AHR Architects

• Deweloper: Avestus Real Estate

• Agent ds. wynajmu: JLL

• Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo S.A.

• Zakończenie inwestycji: I kw. 2023 r.