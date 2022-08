Biurowiec K2 w gronie zrównoważonych budynków w Polsce. Projekt APA Wojciechowski dla Vastint

Vastint Poland otrzymał certyfikat LEED Platinum dla biurowca K2 w Gdyni. Obiekt spod kreski APA Wojciechowski przeszedł weryfikację wielokryterialnej oceny środowiskowej i został zaliczony do grona najbardziej zrównoważonych budynków biurowych w Polsce.

Biurowiec K2 w Gdyni oficjalnie znalazł się w gronie zrównoważonych budynków w Polsce.

To projekt biurowy Vastint Poland zaprojektowany przez APA Wojciechowski.

Wyróżnikiem gdyńskiej inwestycji jest wysoka efektywność energetyczna oraz wydajne systemy ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.

Grupa Vastint realizuje swoje projekty zgodnie z międzynarodowymi standardami zrównoważonego budownictwa od wielu lat. Do listy certyfikowanych budynków dołączyła najnowsza inwestycja Vastint Poland – biurowiec K2, zlokalizowany przy ul. Kieleckiej w Gdyni.

Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem, że obiekt został zaprojektowany z myślą o jego długotrwałym wpływie na planetę oraz że zapewnia warunki pracy charakterystyczne dla zdrowych i wydajnych obiektów. Na szczególną uwagę zasługują zastosowane rozwiązania techniczne, które nie tylko zapewniają wspomniany standard przestrzeni biurowej, ale również pozwalają na osiągnięcie podwyższonej efektywności w zakresie redukcji zużycia energii elektrycznej i wody oraz kontroli jakości powietrza. Budynek jest również przyjazny rowerzystom, którzy znajdą tu szereg udogodnień.

Vastint Poland otrzymał certyfikat LEED Platinum dla biurowca K2 w Gdyni, fot. mat. prasowe

K2 to jeden z najciekawiej zlokalizowanych biurowców w Trójmieście. Stojący nieopodal węzła Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Kieleckiej, zapewnia dogodny dostęp do usług i środków transportu publicznego. Sześciopiętrowy budynek oferuje ponad 11 400 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Dla wygody najemców kameralne lobby zostało zaprojektowane jako przestrzeń do nieformalnych spotkań biznesowych, jak i towarzyskich. Dwukondygnacyjna hala garażowa mieści 136 miejsc parkingowych oraz szatnie dla rowerzystów. Dodatkowe miejsca postojowe dla jednośladów przewidziano od strony tylnego dziedzińca, który zdobi 50 ponad dwudziestoletnich brzóz.