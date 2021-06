Biurowiec Lakeside z precertyfikatem WELL

Lakeside, nowy budynek biurowy spółki Atenor w Warszawie, już na etapie projektu uzyskał precertyfikację WELL na poziomie „Gold’’.

Certyfikat WELL to wielokryterialny i jeden z najbardziej wymagających systemów certyfikacji budynków, który stawia użytkowników budynków oraz ich komfort w centrum zainteresowania.

W odróżnieniu od innych popularnych certyfikatów na rynku nieruchomości, przede wszystkim bierze on pod uwagę parametry mające wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka.

Certyfikat WELL to kolejny krok Atenor w ramach strategii zrównoważonego rozwoju. Firma Atenor wyznaczyła sobie ambitne cele i konsekwentnie dąży do certyfikowania wszystkich swoich projektów w systemie certyfikacji BREEAM i WELL. Jesteśmy przekonani, że zastosowane rozwiązania w połączeniu z wyjątkowym położeniem budynku wśród zieleni sprawią, że będzie to miejsce, które docenią przyszli najemcy Lakeside - mówi Paweł Lothammer, Country Director, Atenor Poland.

Za precertyfikację budynku Lakeside odpowiedzialny był zespół JW+A.

Lakeside o powierzchni ok. 24 000 mkw. to pierwszy nowy projekt biurowy spółki Atenor w Warszawie. Zastąpi on University Business Center I, jeden z dwóch budynków zakupionych przez Atenor na Mokotowie w maju 2018 roku. Unikatowość LAKESIDE podkreśla jego wyjątkowa architektura oraz lokalizacja budynku nad jeziorem, w otoczeniu zieleni. Projekt zlokalizowany jest w pobliżu ulic Puławskiej i Rzymowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej (3 przystanki do stacji Metro Wilanowska). Lakeside posiada precertyfikację BREEAM na poziomie „Outstanding”. Budynek Lakeside został zaprojektowany przez Grupę 5 Architekci. Agentem wyłącznym odpowiadającym za komercjalizację projektu jest firma JLL.

- Certyfikat WELL to pierwszy na świecie system certyfikacji, w którym budynki oceniane są pod kątem ich wpływu na zdrowie i samopoczucie korzystających z nich ludzi. Dlatego skupia się on na zastosowaniu szeregu rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na samopoczucie, ogólną kondycję, satysfakcję i produktywność pracowników. Budynek z certyfikatem WELL zapewnia szereg rozwiązań, które promują komfort i stwarzają optymalne warunki dla dobrego samopoczucia jego użytkowników. To z kolei sprzyja zdrowemu stylowi życia i podnosi jego jakość. Cieszymy się, że biurowiec Lakeside już na etapie projektu uzyskał precertyfikację WELL na poziomie „Gold” . Świadczy to o tym, że przyszli najemcy będą mogli w pełni korzystać z nowoczesnej i odpowiednio dostosowanej powierzchni biurowej, która jest zarówno zdrowa, jak i komfortowa - mówi Ilona Danelczyk, Dyrektor w Agencji Biurowej, JLL.