Biurowiec na warszawskim Mokotowie oddany do użytku. JEMS Architekci zaprojektowali, a Budimex wykonał

Dziewiętnaście kondygnacji, ponad 15 tysięcy mkw. powierzchni użytkowej oraz dwupoziomowy parking podziemny. Budimex zakończył realizację nowego wielofunkcyjnego obiektu biurowo-hotelowo-usługowego na warszawskim Mokotowie. Inwestorem jest Transportowy Dozór Techniczny, zaś projekt to dzieło JEMS Architektów.

Budowa obiektu zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Puławskiej oraz Bukowińskiej w Warszawie rozpoczęła się w październiku 2016. Wieżowiec składa się z kilku połączonych ze sobą segmentów, które spaja jasnoszara, trójwymiarowa fasada z prefabrykowanych płyt betonowych.

- Zakończona inwestycja doskonale wpisuje się w standardy realizacji Budimeksu, łącząc funkcjonalność, jakość wykonania i oraz warstwę wizualną. Nowoczesny design projektu wyraża się w bryle, która została podzielona na dwie części. Pierwsza, niższa to pięciokondygnacyjne podium, w której zlokalizowano część konferencyjną i biurową. Druga to dziewiętnastopoziomowa wieża o wysokości 55 m, w której (od 7 piętra) znajduje się część hotelowa z imponującym widokiem na panoramę Warszawy – mówi Artur Popko, wiceprezes Budimeksu SA. Pod całym obiektem zlokalizowano także dwukondygnacyjny parking podziemny ze 121 miejscami postojowymi. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi prawie 24 tys. mkw., kubatura budynku to 90 885 m3.

Dodatkowo, dokumentacja projektowa inwestycji przygotowywana była ponad 5 lat temu i tu również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestora zaproponowaliśmy rozwiązania zamienne, odpowiadające standardom na rok 2021. Szczególnie mam tu na myśli obszar instalacji sanitarnych, teletechnicznych oraz automatyki – dodaje Artur Popko. Pomimo tych okoliczności inwestycja została zakończona w terminie kontraktowym.

Nietypowy projekt

Na szczególną uwagę zasługują ciekawe rozwiązania zastosowane podczas realizacji inwestycji, wśród nich m.in. wykorzystanie betonu architektonicznego. Podczas gdy standardowo, elementy z betonu podlegają dalszemu wykończeniu, w przypadku obiektu Transportowego Dozoru Technicznego, projekt zakładał, iż ściany osłonowe będą wykonane w takiej estetyce, która nie będzie wymagała dalszego wykończenia. Do realizacji prac konieczny był m.in. dobór odpowiedniej mieszanki betonowej czy zastosowanie dedykowanych szalunków. - Jakość, powtarzalność i skala wykonanych prac były elementami innowacyjnymi tego projektu. Aby potwierdzić technologię, wykonanych zostało dziesięć testowych betonowań. Opracowano nie tylko specjalną, unikalną metodę układania szalunków, ale cały system sposobu łączenia, doboru elementów szalunkowych oraz środków chemicznych – mówi Marcin Mastalerz, kierownik budowy Budimex.

W ramach projektu, wykonawca zastosował samowspinające deskowanie do wykonania osłonowych ścian żelbetowych. Tego typu rozwiązanie w stosunku do klasycznego systemu, w którym przemieszczenie elementów deskowania jest powiązane z ich montażem i demontażem przez pracowników, umożliwia bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości. - Rozwiązanie umożliwiło m.in. sprawniejsze przemieszczanie pionowe szalunków bez wykorzystania żurawia wieżowego, a cykle betonowania elementów obiektu następowały szybciej – mówi Marcin Mastalerz. Dodatkowo, szalunki samowspinające nie wymagały miejsca składowania na placu budowy – nie było bowiem konieczności demontażu i ponownego montażu deskowania.