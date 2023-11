Biurowiec nad jeziorkiem? Czemu nie! Lakeside wyznacza nowe standardy

Przy ul. Szturmowej w Warszawie, tuż przy parku Dolina Służewiecka, zakończono inwestycję biurową Lakeside. Malowniczo usytuowany biurowiec to dzieło Grupy 5 Architekci.

Firma Atenor oddała do użytkowania swój pierwszy warszawski projekt biurowy - Lakeside.

Kompleks bezpośrednio sąsiaduje z terenami parku Dolina Służewiecka.

Biurowiec ma powierzchnię ok. 23 850 mkw.

Za projekt architektoniczny odpowiada Grupa 5 Architekci, zaś za zieleń wokół - RS Architektura Krajobrazu.

Pod koniec października pozwolenie na użytkowanie otrzymał biurowiec Lakeside - pierwszy w Warszawie projekt inwestora Atenor. Ponad połowę powierzchni - a ta wynosi ok. 23 850 mkw. - zajmie firma Luxmed. Powściągliwa bryła zatopiona w malowniczym krajobrazie Doliny Służewieckiej powstała w pracowni Grupa 5 Architekci. Za zieleń wokół budynku odpowiada RS Architektura Krajobrazu.

Przy projektowaniu terenu zielonego kładziono nacisk na stworzenie nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni, łączącej nowy budynek z pobliskimi terenami zielonymi. Ta przestrzeń ma także stanowić atrakcyjne wnętrze pomiędzy częściami budynku. Projekt zagospodarowania terenu zakładał kontrast pomiędzy poziomem terenu a bryłą budynku. Budynek ma geometryczną formę. Natomiast teren zielony jest zaprojektowany krajobrazowo, z łagodnymi formami, krętymi ścieżkami i przejściami.

Budynek składa się z dwóch przesuniętych względem siebie stosów pięter, tworzących grupy kondygnacji. Dwie części budynku (A i B), połączone są łącznikiem na drugim i trzecim piętrze. Każda bryła składa się z cofniętego parteru o prostej, ciemnej (lub szklanej) fasadzie. Piętra powyżej parteru mają zróżnicowane obrysy i tworzą dwie lub trzykondygnacyjne grupy. Najwyższe piętra pełnią funkcje techniczne. Te grupy kondygnacji wynikają z dopasowania do sąsiedniej zabudowy, nasłonecznienia oraz przesłaniania. Jednym z zadań tak kształtowanej fasady jest zniwelowanie masywności budynku i nawiązania do elementów charakterystycznych okolicznej zabudowy.

Przy projektowaniu terenu zielonego kładziono nacisk na stworzenie nowoczesnej, przyjaznej przestrzeni, łączącej nowy budynek z pobliskimi terenami zielonymi, fot. Adam Grzesik

Wspomniane grupy kondygnacji, aby podkreślić sposób kształtowania budynku, są zespolone jasną, przestrzenną strukturą "żyletek", a także wykończeniem górnych i dolnych krawędzi brył. Drugi plan stanowi fasada składająca się z ciemnych elementów obróbek, pełnych wykończeń, paneli uchylnych i elewacyjnych, osłon przestrzeni technicznych oraz przeszklonej fasady w strefie pięter biurowych. Dzięki takim działaniom fasada uzyskuje wrażenie przestronności.

Między obiema częściami budynku znajduje się dziedziniec przykryty ażurową konstrukcją stalową, która w przyszłości może służyć do zawieszania rzeźb lub dekoracji czasowych, wystaw i wydarzeń. Przestrzeń dziedzińca od północy jest osłonięta przez łącznik między drugim a trzecim piętrem, a od południa przez ażurową strukturę, nawiązującą do elewacji. Zachód i wschód dziedzińca są zamykane przez 2 dwukondygnacyjne wejścia do holi - odpowiednio części A i B. Dziedziniec jest więc miejscem gdzie spotykają się główne drogi komunikacji, istotnych aktywności oraz manifestacji architektonicznych rozwiązań.