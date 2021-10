Biurowiec Oxygen z eko certyfikatem

Certyfikat BREEAM In-Use dla należącego do EPP biurowca Oxygen stanowi potwierdzenie przestrzegania rygorystycznych zasad gospodarki cyrkularnej i ograniczanie wpływu na zmiany klimatu.

Dokument poświadcza zachowanie najwyższych standardów ekologicznych i przyjazność ekologiczną budynku, zarówno na poziomie użytkowym, jak i w aspekcie zarządzania obiektem.

– Certyfikat BREEAM dla naszego szczecińskiego biurowca to potwierdzenie działań, których celem jest stała poprawa jakości obiektu i efektywności zarządzania nieruchomością. To niezwykle ważny element realizowanej przez EPP strategii ESG, który przekłada się bezpośrednio na najważniejsze wskaźniki biznesowe. Excellent – bardzo wysoki poziom przyznanego certyfikatu – świadczy o świetnej pracy całego zespołu zaangażowanego na co dzień we wprowadzanie i utrzymywanie właściwych standardów we wszystkich aspektach funkcjonowania nieruchomości. Przyznany nam certyfikat z pewnością będzie stanowił motywację do podejmowania dalszych wysiłków na rzecz zwiększania przyjazności środowiskowej należących do EPP biurowców – powiedziała Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Oxygen to zlokalizowany w Szczecinie, przy skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i ul. Malczewskiego, nowoczesny, dziewięciokondygnacyjny biurowiec o powierzchni ok. 17 tys. metrów kwadratowych (powierzchnia przeznaczona na biuro to prawie 13 tys. m.kw.). Budynek wyposażony jest w szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych – wysokiej klasy łącza teleinformatyczne, system bezpieczeństwa, monitorowania i kontroli dostępu. Najwyższą jakość zastosowanych rozwiązań potwierdzają firmy z sektora IT wynajmujące powierzchnie biurowe w Oxygenie.