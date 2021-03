Biurowiec P180: inwestor pochwalił się nowymi wizualizacjami

Od rozpoczęcia budowy biurowca P180 zaprojektowanego przez PRC Architekci. Inwestor, Skanska, przygotował nowe wizualizacje, na których na rzeczywisty obraz okolicy nałożono został projekt budynku.

To już 180 dni od rozpoczęcia budowy najnowszego biurowca Skanska – P180! Jak budynek będzie się komponował z otoczeniem? Już dziś możemy to sprawdzić. Inwestor przygotował nowe wizualizacje, na których na rzeczywisty obraz okolicy nałożony został projekt budynku – dając w ten sposób możliwość spojrzenia w przyszłość i zobaczenia jego finalnego wyglądu. Prace idą zgodnie z założonym harmonogramem, a oddanie biurowca do użytku zaplanowane jest na III kwartał 2022 roku.

P180 powstaje u zbiegu ulic Puławskiej i Domaniewskiej, tuż przy metrze Wilanowska i dostarczy ok. 32 tys. mkw. nowoczesnej i innowacyjnej przestrzeni biurowej. Za projekt odpowiada pracownia PRC Architekci.

Biurowiec będzie ubiegał się o wymagające certyfikaty: WELL, który pozwala na holistyczne spojrzenie na zdrowie, samopoczucie i komfort osób przebywających w biurowcach oraz uzupełnienie standardów zielonego budownictwa, a także LEED oraz Obiekt bez Barier. Autorzy projektu położyli duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów. W budynku powstanie rowerownia z dostępem zlokalizowanym tuż obok wejścia głównego, a także szatnia z prysznicami.

