Biurowiec P180 spod kreski PRC Architekci z pozwoleniem na użytkowanie

Zaprojektowany przez pracownię PRC Architekci warszawskie biurowiec P180 zyskał pozwolenie na użytkowanie.

Po dwóch latach od rozpoczęcia budowy Skanska zakończyła realizację biurowca P180, zlokalizowanego przy metrze Wilanowska.



Za projekt biurowej bryły odpowiada pracownia PRC Architekci.

Budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie, co oznacza, że warszawski rynek biurowy powiększył się o 32 000 mkw. powierzchni biurowej. Do nowo oddanego biurowca wprowadzili się specjaliści IT z międzynarodowej firmy Netcompany. Najemca ma do dyspozycji 6 000 mkw. wysokiej jakości przestrzeni.

W myśl idei miasta 15-minutowego

Budowa P180 ruszyła we wrześniu 2020 roku. Lokalizacja tego 15-kondygnacyjnego budynku, zaprojektowanego przez pracownię PRC Architekci, nie jest przypadkowa. Biurowiec powstał przy ważnym węźle komunikacyjnym, zaledwie 180 kroków od stacji metra Wilanowska. W pobliżu znajdują się również liczne przystanki komunikacji miejskiej oraz punkty usługowe. To, w połączeniu z bardzo dobrą ekspozycją sprawia, że inwestycja Skanska stanowi znakomitą alternatywę dla obiektów biurowych na terenie Służewca. P180 spełnia standardy najbardziej wymagających certyfikatów: LEED Platinum, WELL Core & Shell, WELL Health-Safety Rating oraz Obiekt bez barier.

Biurowiec P180 w Warszawie, fot. mat. prasowe Skanska

Biurowiec P180 wpisuje się w jeden z największych trendów urbanistycznych w 2022 roku: ideę 15-minutowego miasta. Rozwiązanie opracowane przez francuskiego urbanistę Carlosa Moreno, mówi o miejscu, w którym wszystkie potrzeby życia codziennego: sklepy, szkoły, miejsca pracy, parki, restauracje i inne udogodnienia – znajdują się w odległości 15-minutowego spaceru lub przejażdżki rowerem.

– Pomimo niestabilnych czasów i wyzwań, z jakimi zmaga się rynek deweloperski, kończymy realizację naszego projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do dyspozycji najemców oddajemy najwyższej jakości powierzchnie biurowe, wyposażone w nowoczesne technologie i rozwiązania zmniejszające wpływ budynku na środowisko naturalne. P180 jest częścią tworzącej się właśnie tkanki miejskiej w tym rejonie Warszawy – mówi Robert Ryś, menadżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Przemyślana architektura

Południowa, pełna ściana P180, jest ożywiona grafiką okładzin podkreślającą tektonikę bryły – uskoki od zachodu i w narożniku północno-wschodnim. Fasady biurowca mają konsekwentny i uporządkowany charakter, który w pobliskiej, dość różnorodnej zabudowie, wprowadza spokój.

Na wysokości parteru i piętra zaprojektowano fasady z profili w kolorach zbliżonych do natury, by płynnie osadzić budynek w terenie. P180 posiada również zadaszenie wzdłuż ulic, służące przechodniom i okolicznym mieszkańcom.

Bezpieczna i zrównoważona przestrzeń biznesowa

Projekt P180 został przygotowany starannie nie tylko pod kątem architektury, ale również wpływu na środowisko. Zastosowano tu szereg rozwiązań, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Teren inwestycji został poddany dekontaminacji, czyli procesowi usunięcia i unieszkodliwienia substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia, takich jak chemikalia, materiały radioaktywne oraz materiały zanieczyszczone biologicznie. W ramach inwestycji zaprojektowano również chodnik redukujący poziom zanieczyszczeń znajdujących się w miejskim powietrzu.

Skanska, jako pierwszy deweloper w Europie Centralnej, zastosowała na budowie P180 innowacyjny beton o obniżonym śladzie węglowym, którego emisyjność jest o średnio 42% mniejsza niż betonu o tradycyjnej recepturze. W ramach inwestycji wykorzystano prawie około 10 000 m3 tego produktu. Ilość zredukowanego w ten sposób dwutlenku węgla równa się zanieczyszczeniom wyemitowanym przez samochód napędzany benzyną, który okrąży Ziemię wzdłuż równika aż 107 razy.

Biurowiec przyjazny rowerzystom

Wszyscy pracownicy biur w P180 mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury rowerowej, na którą składa się ponad sto miejsc parkingowych, przeszklona rowerownia z wejściem na parterze oraz szatnie z prysznicami. Na zmotoryzowanych czeka 196 miejsc parkingowych. W budynku znajdą się też stacje do ładowania aut elektrycznych.

Biurowiec jest wyposażony w platformę zarządzania budynkiem biurowym z poziomu smartfona – Connected by Skanska. Oferuje ona m.in. wirtualne utworzenie „wejściówki” dla gości, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy wjeździe do garażu podziemnego czy elastyczne przydzielanie miejsc parkingowych. Dzięki temu budynek zyskuje rozwiązania, które sprzyjają zachowaniu zasad bezpieczeństwa.