Biurowiec projektu Konior Studio zgarnia międzynarodową nagrodę

Projekt siedziby firmy Press Glass w Konopiskach został wyróżniony w międzynarodowym plebiscycie Iconic Awards 2021 organizowanym przez German Design Council.

REKLAMA

Biurowiec spod kreski Konior Studio zdobył nagrodę Best of Best w kategorii Innovative Architecture w międzynarodowym plebiscycie Iconic Awards 2021 organizowanym przez German Design Council. O zdobyciu międzynarodowej nagrody pracownia Konior Studio poinformowała w mediach społecznościowych.

Jury doceniło sposób, w jaki budynek wpisał się w zielony krajobraz za sprawą miękkich form bryły, naturalnej kolorystyce i poziomym liniom. Chwalono podejście projektowe, które skupia się na użytkowniku i jego dobrym samopoczuciu. Uwadze jury nie umknął fakt, że biura usytuowane są wzdłuż zewnętrznej fasady, oferując tym samym atrakcyjne widoki, a strefy relaksu - wokół zielonego dziedzińca wewnątrz.

To nie pierwszy raz kiedy architektura biurowca została doceniona. Wcześniej siedziba Press Glass otrzymała m.in. nagrodę Gold A’Design Award 2021 w kategorii Architecture, Building and Structure Design Award 2020 – 2021.

Więcej o projekcie >> Szklany biurowiec w zgodzie z naturą. To projekt Konior Studio