Biurowiec spod kreski APA Wojciechowski wśród najlepszych przykładów architektury dostępnej

Wrocławski biurowiec Centrum Południe został nagrodzony przez Prezydenta RP w konkursie „Lider Dostępności 2022”.

To już kolejna inwestycja dewelopera z tym wyróżnieniem. Poprzednio otrzymał je inny biurowiec w stolicy Dolnego Śląska - Nowy Targ.

Wrocławski biurowiec znalazł się wśród wyłonionych w konkursie najlepszych przykładów tworzenia przestrzeni funkcjonalnych, umożliwiających swobodę ruchu.

Za projektem architektonicznym stoi pracownia APA Wojciechowski.

„Lider Dostępności” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP co roku wyłania inwestycje wyróżniające się dostępnością architektoniczną. W 2022 roku do wąskiego grona laureatów ogólnopolskiego konkursu dołącza Centrum Południe, wrocławski biurowiec Skanska. To już kolejna inwestycja dewelopera z tym wyróżnieniem. Poprzednio otrzymał je inny biurowiec w stolicy Dolnego Śląska - Nowy Targ.

Architektura dostępna w Centrum Południe

Rozwiązania zastosowane w inwestycji biurowej Centrum Południe zostały docenione przez kapitułę siódmej edycji konkursu „Lidera Dostępności”. Celem tej corocznej inicjatywy jest zwracanie uwagi na problem występujących barier architektonicznych, a także upowszechnianie pozytywnych rozwiązań w zakresie dostępności obiektów i przestrzeni dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wrocławski biurowiec znalazł się właśnie wśród, wyłonionych w konkursie, najlepszych przykładów tworzenia przestrzeni funkcjonalnych, umożliwiających swobodę ruchu.

– Architektura dostępna to taka, w której ludzie czują się dobrze i komfortowo. Do której chcą wracać i w której chcą pracować. I taką właśnie architekturę projektujemy w Skanska. Potwierdzeniem tego są chociażby certyfikaty „Obiekt bez barier”, przyznane dotychczas naszym 23 inwestycjom – mówi Anna Życińska-Wójcik, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

– Tworząc nowe miejsca pracy kluczowe jest, aby zapewniać dostępność w biurach każdemu pracownikowi, w tym także osobom ze szczególnymi potrzebami. W ten sposób budujemy inkluzyjne społeczności, integrujemy je oraz wspieramy różnorodność. Zwiększając dostępność, faktycznie realizujemy naszą strategię ESG i wypełniamy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – mówi Anna Życińska-Wójcik.

W całym biurowcu zadbano o dostępność ciągów komunikacyjnych dla osób z problemami w poruszaniu się oraz o odpowiednie oznaczenia, także na terenach zewnętrznych, dla osób z wadami wzroku i słuchu. Dostosowano szatnie i prysznice, z których mogą swobodnie skorzystać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i rowerzyści. Przestrzeń przy wejściu została zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie umożliwić manewrowanie, a recepcja została wyposażona w meble dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z troską o zdrowie pracowników i środowisko

Obok dostępności architektonicznej, w Centrum Południe położono nacisk również na takie rozwiązania, które skupiają się na zdrowiu pracowników oraz aspektach środowiskowych. Skanska postawiła na najwyższy poziom standardów dotyczących powietrza, wody, oświetlenia czy temperatury, co zostało potwierdzone uzyskaniem certyfikatu WELL Core & Shell na poziomie Gold. To pierwsze takie wyróżnienie we Wrocławiu. Inwestycja może pochwalić się również certyfikacją LEED Platinum, która weryfikuje budynek pod kątem jego wpływu na środowisko naturalne.

Centrum Południe jest w 100% zasilane energią elektryczną pochodzącą z farm wiatrowych. W ramach inwestycji ułożono antysmogowy chodnik wykonany z betonu, który neutralizuje zanieczyszczenia ze spalin samochodowych. Co więcej, w biurowcu znajdują się technologie pozwalające m.in. na ponowne wykorzystanie wody szarej i deszczowej, generujące oszczędności w jej zużyciu rzędu 58%. Dzięki zastosowaniu oświetlenia LED oraz belek chłodzących kompleks zużywa nawet 40% mniej energii elektrycznej niż budynki referencyjne. Dodatkowo na terenach zielonych w obrębie Centrum Południe nie używa się szkodliwych pestycydów i herbicydów