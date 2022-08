Biurowiec w całości zasilany fotowoltaiką. Nowa bryła we Wrocławiu od pracowni 3XA

Wyścigowa - taka jest nazwa jednego z najnowszych biurowców, który właśnie powstał we Wrocławiu. Obiekt spod kreski pracowni 3XA jest w całości zasilany energią pochodzącą z fotowoltaiki.

4-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy Wyścigowa jest pierwszym z trzech w całym planowanym kompleksie.

Obiekt zaprojektowało wrocławskie biuro 3XA.

Biurowiec w całości zasilany jest fotowoltaicznie.

We Wrocławiu powstała nowa bryła biurowa - obiekt o nazwie Wyścigowa. Architekci z pracowni 3XA tworzyli go na potrzeby przyszłego najemcy i właściciela - globalnej korporacji z branży IT. Pragnieniem firmy było posiadanie budynku, który wykorzystuje energię elektryczną w jak największym stopniu pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Architekci spełnili ten warunek - obiekt w całości zasilany jest fotowoltaicznie.

Sama architektura budynku jest oszczędna, prosta. Zastosowano symetryczne podziały elewacji, celowo przełamane przesunięciami. Wprowadzono dużo przeszkleń dla optymalnego doświetlenia biur. Od strony wewnętrznej zaplanowano patio dla pracowników, natomiast zewnętrznie zlokalizowany plac utworzył półotwartą przestrzeń. Na parterze budynku znalazła się strefa wejścia reprezentacyjnego, lobby, kantyna dla pracowników budynku i klientów z zewnątrz, pomieszczenia techniczne oraz część pokoi biurowych. Pozostałe kondygnacje budynku zajmuje część biurowa z zapleczem towarzyszącym.