Biurowiec Warta Tower w Warszawie zostanie przebudowany

Globalworth sprzedał warszawski biurowiec Warta Tower platformie inwestycyjnej Cornerstone Investment Management. Nowy właściciel zapowiedział przebudowę obiektu, która potrwa do 2025 r.

Globalworth podpisał umowę sprzedaży biurowca Warta Tower w Warszawie ze spółką należącą do platformy inwestycyjnej Cornerstone Investment Management.

Wartość transakcji ustalono na ponad 63 mln euro.

Po przejęciu planowana jest modernizacja obiektu.

Wieżowiec Warta Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Warszawie. Biurowiec znajduje się przy ulicy Chmielnej i oferuje łącznie ponad 33 tys. metrów kwadratowych powierzchni do wynajęcia. Niespełna 100-metrowy wieżowiec wyróżnia się ciekawie zaprojektowanym lobby, którego konstrukcja umożliwia dowolną aranżację przestrzeni, a rozległe przeszklenia zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz naturalnym światłem. Najemcy mają do dyspozycji blisko 560 miejsc postojowych.

Nowy właściciel (firma Cornerstone Investment Management ) zapowiedziała, że wieżowiec Warta Tower zostanie przebudowany, aby znów spełniać najwyższe standardy rynkowe i oferować nowoczesną przestrzeń do pracy Prace modernizacyjne w biurowcu potrwają do 2025 roku.