Biurowiec Wave z wyjątkowym certyfikatem w skali regionów

Biurowiec Wave zrealizowany przez Skanska otrzymał WELL Core & Shell jako pierwszy biurowiec w Trójmieście. W tym momencie jest to również jedyny taki certyfikat na poziomie Gold poza rynkiem Warszawskim.

WELL Building Standard to opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI) system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku. W procesie oceny brany jest pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. WELL kładzie duży nacisk na odpowiednią wentylację oraz filtrację powietrza w pomieszczeniach, utrzymywanie właściwej wilgotności, dbanie o komfort termiczny, jakość wody czy odpowiednie oświetlenie.

– W Skanska staramy się, aby najemcy naszych biurowców nie tylko mieli dostęp do najwyższej jakości powierzchni i nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim – by czuli się w nich po prostu dobrze. Wszystkie zastosowania, oparte na wymaganiach certyfikatu WELL Core & Shell, pomagają użytkownikom naszych biur w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków i zapewniają im bezpieczeństwo oraz komfort fizyczny i psychiczny – mówi Konrad Ziejewski, menedżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Certyfikacja powierzchni biurowych z pewnością zwiększa też ich atrakcyjność i umacnia w przekonaniu, że warto pracować w biurze lub do niego wrócić. Jak pokazało badanie przeprowadzone w 2021 roku na zlecenie Skanska, większość polskich pracowników uznaje biura za bezpieczne, tym bardziej, jeśli posiadają one certyfikaty – dodaje Konrad Ziejewski.

– Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem naszego doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań, które gwarantują zdrowie i dobre samopoczucie w budynku. W połączeniu z WELL Health-Safety Rating daje to najwyższy poziom troski o użytkownika. Zagadnienia związane z well-beingiem i bezpieczeństwem są przez nas traktowane priorytetowo – mówi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie CEE.

Trójmiejski lider certyfikacji

Wave oferuje firmom działającym w Trójmieście prawie 25 tys. zrównoważonej powierzchni biurowej. To pierwszy tego typu budynek na lokalnym rynku, który oprócz certyfikatu WELL Core & Shell otrzymał również inne wyróżnienie przyznawane przez IWBI – WELL Health-Safety Rating. Jest ono przyznawane powierzchniom biurowym o najwyższych parametrach bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko przenoszenia chorób, a także umożliwiających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w związku z ciągle trwającą pandemią. Spółka biurowa Skanska w regionie CEE posiada już w sumie 9 certyfikatów WELL oraz 12 WELL Health-Safety Rating.

Zielony i mobilny