Biurowiec z zielonym przesłaniem

Zielony by Synergia to nowy, kameralny i organiczny biurowiec w centrum Łodzi, tuż przy Stajni dla Jednorożców. Budynek lada dzień zostanie oddany do użytku. Równolegle z ostatnimi pracami budowlanymi, trwają prace wykończeniowe w obrębie przestrzeni wspólnych oraz konkretnych biur nowych najemców. Projektem fit-outu Zielonego zajęła się lokalna pracownia Projekt Officyna Pracownia Architektury.

Zielony by Synergia, to wyjątkowy biurowiec na mapie łódzkich nieruchomości, można określić biurowcem z zielonym przesłaniem. Ogrody na tarasach z intensywną zielenią oraz strefą chillout, miejska pasieka, retencjonowanie wody deszczowej, dachowa farma fotowoltaiczna, parking rowerowy, szatnie z prysznicami dla najemców oraz park kieszeniowy z rozwiązaniami do gier zespołowych to tylko niektóre cechy wyróżniające.

Think economy, do ecology

Wyjątkowość tego kameralnego biurowca wyznaczają także zabiegi architektoniczne w strukturze wynikające z nadrzędnej zasady inwestorów – think economy, do ecology . Dzięki stosowaniu zasad ergonomii i optymalizacji w myśli koncepcyjnej i projektowej w inwestycji zminimalizowano zapotrzebowanie energetyczne, co czyni biurowiec niskoemisyjnym. Są to między innymi: parking na poziomie parteru (eliminacja kosztownych prac przy garażu podziemnym), brak okien na elewacji południowej (brak przegrzewania wnętrz budynku) oraz obsadzenie tej ściany winobluszczem (naturalna tlenodajna bariera termiczna), wysokość kondygnacji w świetle 350 cm czy w końcu pierzejowa zabudowa w ulicy Wólczańskiej. Wszystko po to, aby użytkownicy na każdy kroku odczuwali i świadomie współtworzyli higienę swojego miejsca pracy.

Projekt przestrzeni wspólnych jest odzwierciedleniem zielonego przesłania. W ramach stworzenia bazy pod szczegółowe rozwiązania wnętrzarskie, określono główne założenia w sferze budowlano-projektowej: surowość, minimalizm, redukcja materiałów wykończeniowych, intensywna zieleń, kolorystyka odnosząca do natury i z nią harmonijna. I tak zachowano żelbetową konstrukcję obiektu, tak aby surowe piękno redukowało ilość użytych materiałów. Podział komunikacyjno-wizualny według dwóch minimalistycznie wykończonych klatek schodowych nazwanych GREEN oraz BEE, z czytelnym oznakowaniem w naturalnych odpowiednio zielonych i miodowym kolorach.

Zielony wita recepcją, powiązaną ściśle ze strefą GREEN, zaprasza od strony pierzei ulicy Wólczańskiej szerokim otwarciem witryny. Zastosowano tutaj jasne materiały: klonowe okładziny z drewna, białą kamienną ladę i białe dekoracyjne lamele sufitowe. Całość reprezentacyjnego holu wieńczy zielona ściana pokryta roślinami epipremnum z białym ledowym neonem z logo ZIELONY by Synergia. Poziom bezpieczeństwa wyznaczony jest kontrolą dostępu z detektorem temperatury.

Miodowo-zieloną kolorystykę przestrzeni wspólnych uzupełniają turkusowe akcenty w strefach sanitariatów. Fit-out obejmuje wykonanie oznakowań komunikacyjnych oraz dekoracji ściennych przenikających się motywów roślin i ludzi, w formie rysunkowych linii. Oznakowania nawigują użytkowników w każdej części obiektu od parkingu przez klatki schodowe i korytarz aż do wejść do poszczególnych biur.