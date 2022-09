Bjarke Ingels Group zaprojektowali najbardziej ekologiczną fabrykę mebli na świecie

W Norwegii otwarta została najbardziej ekologiczna fabryka mebli na świecie. Za projektem architektonicznym stoi renomowane studio Bjarke Ingels Group (BIG) architects.

REKLAMA

W norweskiej miejscowości Magnor otwarto nową fabrykę mebli Plus firmy Vestre.

Jest to najbardziej przyjazna środowisku fabryka mebli, która jako pierwsza na świecie pretenduje do uzyskania najwyższego certyfikatu środowiskowego "Outstanding" według BREEAM.

Fabryka jest największą inwestycją w norweskim przemyśle meblowym od kilkudziesięciu lat.

Architektem tego wyjątkowego projektu jest Bjarke Ingels Group (BIG) architects

W Magnor, w lesie na wschód od Kongsvinger i kilka kilometrów od granicy ze Szwecją, producent mebli Vestre otworzył niedawno fabrykę mebli nowej generacji. Fabryka zyskała swoją nazwę Plus od planu obiektu opartego na znaku krzyża równoramiennego. Jest największą inwestycją w norweskim przemyśle meblowym od kilkudziesięciu lat.

W środku budynku znajduje się serce fabryki, w którym można doświadczyć wyjątkowych wrażeń. Cztery sekcje obiektu, które tworzą kształt znaku plus, odpowiadają czterem różnym etapom produkcji. Pierwszym etapem jest magazynowanie materiałów, następnie produkcja lakieru, po niej następuje dział obróbki drewna, a na końcu dział montażu. Każdy mebel jest tworzony i wykańczany w fabryce, a następnie wysyłany w świat. Architektem tego wyjątkowego projektu jest Bjarke Ingels Group (BIG) architects.

Zrównoważone materiały budowlane

Do realizacji tego projektu wykorzystano niskoemisyjne materiały budowlane, w tym rozwiązania fasad, okien i drzwi marki WICONA, produkowanych w oparciu o aluminium HYDRO Circal, pozyskiwane z recyclingu.

Fabryka mebli Plus firmy Vestre to najbardziej przyjazna środowisku fabryka mebli na świecie, proj. Bjarke Ingels Group, fot. mat. prasowe Wicona

Z pomocą systemu fasadowego Wicona do projektu dostarczono 23 tony aluminium pochodzącego z recyklingu Hydro CIRCAL. Hydro CIRCAL to w co najmniej 75% aluminium pochodzące z recyklingu złomu poużytkowego, takiego jak fasady szklane i okna, które zostały rozebrane z budynków i w całości poddane recyklingowi.

Aluminium można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy. Ponadto, Hydro CIRCAL zużywa tylko 5% energii potrzebnej do produkcji aluminium pierwotnego. Fasady szklane zostały specjalnie zaprojektowane dla budynku Plus tak, aby zapewnić maksymalną przejrzystość i jak najniższe zużycie energii. Profile Wicona, które stanowią ramy dla szkła, zostały wykonane ze stopów Hydro CIRCAL.

Budynek Plus ma ponad 2000 metrów kwadratowych szklanej fasady przy wysokości nawet 14 metrów, co stanowi ekstremalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej i izolacji. Balustrady schodów wewnątrz budynku są również wykonane z aluminium, które są połączone z podłogą w sposób architektoniczny.

Najnowsze technologie w służbie środowisku

W przypadku tego projektu nie można było się ograniczać do standardowych możliwości konstrukcyjnych, dlatego został on zrealizowany na bazie indywidualnie zaprojektowanego rozwiązania opartego na aluminiowych systemach fasadowych Wictec marki Wicona. System powstaje w technologii ETC Intelligence®. To nowoczesne rozwiązanie pozwala na zmniejszenie ilości izolacji termicznej stosowanej w profilach, bez obniżania parametrów izolacyjności termicznej produktu.

Ponadto wysokowydajna izolacja termiczna zmniejsza również zapotrzebowanie obiektów na energię, co korzystnie wpływa na środowisko, poprawiając jednocześnie komfort w jasnych pomieszczeniach.

Celem projektu Plus jest zmniejszenie zużycia energii o 90% w porównaniu z podobnymi fabrykami. W zakładzie Plus zainstalowano 900 paneli słonecznych, 17 odwiertów geotermalnych oraz pompy ciepła, które są wszczepione w ściany w celu pochłaniania nadmiaru ciepła z procesu produkcji.

Nadmiar ciepła wytwarzanego przez panele słoneczne jest wykorzystywany do ogrzewania, ale także do chłodzenia wody użytkowej. W cyklu produkcyjnym 90% wody podlega recyklingowi. Cztery segmentowe skrzydła budynku są pokryte piękną zielenią, której nasiona zostały zebrane z pobliskiego lasu, co tworzy naturalną roślinność i wraz z panelami słonecznymi wytwarza 250 000 kilowatogodzin energii odnawialnej rocznie.