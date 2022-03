Blisko mety kolejny biurowiec Skanska w Warszawie. Zrównoważona architektura od PRC Architekci

Realizacja biurowca P180 spod kreski PRC Architekci, inwestycji Skanska zlokalizowanej bezpośrednio przy stacji metra Wilanowska w Warszawie, wchodzi w końcową fazę. Nad budynkiem zawisła symboliczna wiecha, oznaczająca zakończenie prac konstrukcyjnych.

Jego budowa rozpoczęła się w wrześniu 2020 roku. Teraz ten 15-kondygnacyjny budynek osiągnął swoją docelową wysokość – 55 metrów.

– W P180 zadbaliśmy nie tylko o komfort i wygodę przyszłych najemców, ale również o zrównoważone rozwiązania. Powierzchnie biurowe naszej inwestycji są w pełni bezpieczne i spełniają najwyższe wymagania stawiane tego typu przestrzeniom, m.in. w ramach międzynarodowych systemów certyfikacji. To o tyle ważne, że jak pokazały przeprowadzone przez nas badania, ponad połowa Polaków nadal codziennie chodzi do biura, a ponad 70 proc. badanych uważa je za bezpieczne – mówi Tomasz Subocz, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – P180 to również odzwierciedlenie filozofii Skanska związanej z redukcją śladu węglowego. Wykorzystaliśmy tu między innymi specjalny, niskoemisyjny beton. To pierwsze tego typu zastosowanie w Polsce – dodaje Tomasz Subocz.

Zrównoważone rozwiązania na Mokotowie

Projekt P180, przygotowany przez pracownię PRC Architekci, kładzie duży nacisk na udogodnienia dla rowerzystów, których z roku na rok przybywa na warszawskich trasach rowerowych. Zainteresowanie jednośladami wzrosło również w czasie pandemii, podczas której wiele osób zdecydowało się przerzucić na „zielony” transport w drodze do pracy. Popularność tego środka komunikacji ma także związek z rozwijającą się infrastrukturą rowerową w Warszawie. Według danych Warszawskiego Raportu Rowerowego 2020, w stolicy jest blisko 700 km dróg rowerowych. To największa pod względem długości sieć w Polsce.

W biurowcu przewidziano łącznie sto miejsc parkingowych dla rowerów. Zaprojektowano tu również przeszkloną, estetyczną rowerownię z wejściem z poziomu parteru, a także szatnię z prysznicami. Będą mogli z nich korzystać wszyscy pracownicy biura.

Przy budowie P180 został wykorzystany nowoczesny beton o starannie dobranym składzie, którego emisyjność jest średnio o 42 proc. mniejsza, niż betonu tradycyjnego. W ramach inwestycji wykorzystano prawie 9000 m3 tego produktu. Ilość zredukowanego w ten sposób dwutlenku węgla równa się zanieczyszczeniom wyemitowanym przez samochód napędzany benzyną, który okrąży Ziemię wzdłuż równika aż 107 razy.

Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest na wrzesień 2022 roku.