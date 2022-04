Boho od Echo - w sercu Łodzi

Przy ul. Wodnej 17 w Łodzi rozpoczęła się budowa osiedla mieszkaniowego, które wznosi ogólnopolski deweloper Echo Investment.

W dwóch 6-piętrowych budynkach, które staną przy ul. Wodnej, będzie ok. 235 mieszkań. Osiedle nazwano Boho, bo lekkie bryły gmachów i stonowane jasne barwy ziemi mają nawiązywać do tego stylu. Wizytówką osiedla będą dwa kameralne zielone dziedzińce pomyślane jako oazy dla budowania i krzewienia więzi międzysąsiedzkich. Do spędzania czasu na zewnątrz zachęcać mają również: kino plenerowe oraz strefa wypoczynkowa z ławkami i hamakami. W obrębie Boho znajdą się także wydzielone miejsca na sąsiedzkie pikniki i miejsce do uprawiania społecznego warzywniaka.

Spodziewany termin oddania do użytku to III kwartał 2023 r.

Inwestycja przy ul. Wodnej jest jedną z trzech realizowanych obecnie przez Echo Investment w Łodzi. Między ulicami Tymienieckiego i Milionową, na terenach dawnych zakładów produkcyjnych Karola Scheiblera, deweloper realizuje miastotwórczy projekt „Fuzja”, łączący funkcje mieszkaniowe (docelowo ok. 660 lokali), biurowe i usługowo-handlowe. Na Widzewie ta sama firma buduje osiedle „Zenit”, jakie powstaje na terenach po rozebranym hipermarkecie przy ul. Widzewskiej. W ciągu 5–7 lat ma tam stanąć dziewięć wielorodzinnych budynków mieszkalnych z około 1500 mieszkaniami. W pierwszym realizowanym obecnie etapie będzie ich 168.